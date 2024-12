Een bloemetje voor memé Nadine en pepé Luc die altijd paraat staan

“Mijn ouders Luc Pyncket en Nadine Viane verdienen een heel plein vol bloemen”, mailt Yana naar de redactie van KW. “Sinds de geboorte van ons zoontje Miel staan ze dag en nacht paraat voor ons! Geen idee hoe ik het anders aan zou kunnen!”

“In die beginweken na de geboorte hadden we opvangproblemen door de crèches die bomvol zaten”, herinnert Yana zich. “Toen hebben mijn ouders samen bekeken wanneer zij voor onze zoon kunnen zorgen op weekdagen. Mama neemt wekelijks mijn was en strijk mee. Ze voorzien eten in de diepvries, bellen als ze boodschappen doen… Ik ben zo dankbaar dat ik hen heb.”

“Het is niet omdat je kinderen het huis uit zijn, dat je geen ouder meer bent”

“We vinden dat maar normaal hoor”, lachen Luc (62) en Nadine (57) als we hen thuis in Rekkem verrassen met een bloemetje. “Het is niet omdat je kinderen het huis uit zijn, dat je geen ouder meer bent.” Luc en Nadine zijn de trotse ouders van twee zonen Bryan (32) en Jeffrey (31) en een dochter Yana (27). Luc is al 39 jaar actief als magazijnier bij De Witte Lietaer in Lauwe.

“Nog vier maanden en ik kan met pensioen”, knipoogt Luc. Nadine werkte er ook 35 jaar maar maakte onlangs een carrièreswitch. “Ik ben nu aan de slag in WZC Rustenhove in Ledegem. Ik volg intussen een opleiding tot zorgkundige.”

Geen evidente keuze zou je zo denken maar Nadine is al decennialang actief als vrijwilligster. “Ik ga al 25 jaar mee als begeleidster op Lourdesreizen van Bedevaarten Bisdom Brugge. Ik ben het dus al gewoon om voor mensen te zorgen. Daarnaast ben ik ook als vrijwilliger actief bij Brugge Binnenstebuiten waar ik gevangenen van Brugge en Ruiselede begeleid tijdens groepsgesprekken of een-op-een-sessies.”

Daarnaast springt het koppel bij waar nodig als babysit voor de kleine Miel. In de vrije tijd gaan ze graag supporteren voor Club Brugge. Tot ver buiten de landsgrenzen zelfs. (mlt)