Een bloemetje voor Greta, de duivel-doet-al van TC Zedelgem

“Als er één iemand is die een bloemetje verdient, dan is het onze Greta David”, mailt Dirk Desouter naar KW. “Zij is de secretaris van de bloeiende tennisclub TC Zedelgem, die dit jaar 50 jaar bestaat.”

“Greta zorgt als secretaris dat alle papierwerk en verslagen bij de tennisbond en de gemeente raken”, licht Dirk toe. “Bovendien helpt ze bij de barbezetting van het clubhuis. Ze zorgt ook voor allerlei hapjes.”

“Greta speelt nog actief tennis met haar vrouwengroepje, zeker wekelijks. Enkele jaren geleden is haar echtgenoot Jimmy kwalijke gevallen van een trapladder en sindsdien zit hij in een rolstoel. Zij zorgt dagelijks voor hem en ze hebben een aangepaste wagen gekocht, zodat hij nog altijd met haar mee op stap kan. Toen hij vorig jaar zeven maanden in het ziekenhuis lag, is ze hem dagelijks gaan bezoeken.”

“Ik ben nu in de eerste plaats mantelzorger voor mijn man Jimmy”

“Mohowzeg”, lacht de 66-jarige Greta als we aanbellen met een bloemetje. “Ja, ik ben wel gekend voor mijn Picon bij de tennisclub. Ik maak ook met veel plezier spaghettisaus, croques, advocaat… Ik tennis zelf al 26 jaar en ben sinds 14 jaar actief in het bestuur van de club. Mijn man Jimmy was ook heel sportief. Voetbal, pingpong, bowling, tennis… Maar hij raakte verlamd door een ongelukkige val in 2014. Ik ben nu in de eerste plaats mantelzorger voor Jimmy. Maar de liefde voor de sport is gebleven. We gaan nog altijd supporteren voor onze dochter Eline (38) die nog competitie speelt. Op het jongste BK haalde ze in de dubbel van de dames 6 nog zilver.”

En alsof de dagen zo nog niet genoeg gevuld zijn, is Greta ook ‘taxi Mammie’ voor de kleinkinderen Louise en Elise. Maar de keuken is haar paradijs, wekelijks maakt ze grote schotels voor de hele familie.

Greta en Jimmy hebben naast Eline nog een zoon Francis (42). Ook hij schuift met plezier aan tafel voor de lekkernijen van Greta. (mlt)