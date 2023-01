Eddy De Winter blikt terug op zijn Krak-jaar: “Of ik verrast was? Ik woon amper drie jaar in Bredene!”

Eddy De Winter, intussen wereldberoemd in Bredene als een van de drijvende krachten achter de Fietsersbond, moet stilaan zijn titel van Krak van Bredene afstaan. Een titel die hem twaalf maanden geleden zonder meer verraste. “De erkenning deed deugd en zorgde mee voor extra aandacht voor onze Fietsersbond”, bekent Eddy.

Begrijp ons niet verkeerd, dat Eddy De Winter vorig jaar de titel van Krak veroverde, was geenszins onterecht, ook al woonde hij nog maar drie jaar in Bredene.

Eddy, sinds de zomer van 2020 gepensioneerd als diensthoofd van Vakantiecentrum De Ceder in Astene, bezette 18 jaar lang een politiek mandaat in zijn toenmalige thuisbasis Deinze. Hij was er ook jarenlang actief in de plaatselijke Fietsersbond.

Eenmaal gemigreerd naar Bredene, werd hij al snel lid van schaakclub Het Vliegend Peerd, de Gezinsbond, heemkring Ter Cuere, Natuurpunt Middenkust, VC De Fakkel, en het Rode Kruis Bredene. Kortom, Eddy was en is een sociaal geëngageerde bezige bij. Hij was er ook als de kippen bij om in Bredene een afdeling van de Fietsersbond boven de doopvont te houden.

Als er vandaag al een tekort aan vrijwilligers is in ons verenigingsleven dan zal het allerminst aan Eddy gelegen hebben. Toch was hij verrast toen we hem in december 2021 van zijn Krak-nominatie op de hoogte brachten. “Het blijft toch een hele eer, hoor. Kijk maar eens naar de reacties van de nieuwe genomineerden. Zij zijn ‘blij’, ‘verrast’, ‘geëmotioneerd’,… Bij mij was dat niet anders.”

Ook de huldiging in Brugge, waar alle Kraks van West-Vlaanderen traditioneel worden verzameld, was voor Eddy een mooi moment. “Je leert er heel wat nieuwe mensen kennen en het was ook een aangename kennismaking met schepen Kristof Vermeire, die toen het gemeentebestuur vertegenwoordigde. Ik liep er zowaar zelfs de burgemeester van Zulte, die ik vroeger nog vaak ontmoet heb als politiek mandataris, tegen het lijf.”

Warme reacties

Het is nu niet dat Eddy de hordes idolate fans van zich af moest schudden het voorbije jaar, maar toch werd hij wel vaker aangesproken op straat. “In het begin leeft dat wel, hoor. Vrienden en familie spreken je erop aan en op de sociale media is heel wat te doen rond de nieuwe Krak.”

“Dat West-Vlamingen stug in de omgang zijn, klopt niet”

“De warme reacties van de Bredenaars voelden best wel aangenaam aan. Het heeft me alleszins afgeholpen van het vooroordeel dat alle West-Vlamingen nogal stug in de omgang zijn”, merkt Eddy grappend op.

Stevig op de kaart

Zijn titel legde ook zijn geesteskind, de Fietsersbond, geen windeieren. “Ik denk dan maar even kort door de bocht dat al mijn ‘kiezers’ langs deze weg het signaal wilden geven dat fietsers mee moeten tellen op de gemeente. Wat er ook van zij, de Fietsersbond staat intussen stevig op de kaart in Bredene via initiatieven als ons Fietsersapplaus, Choco Velo,…”

Dat collega-bestuurslid Guido De Greef dit jaar bij de genomineerden hoort, stemt Eddy dan ook vrolijk. “Ik heb uiteraard bewondering voor alle genomineerden. Stuk voor stuk drukken ze hun stempel op onze gemeente.”

(MM)

