Krak van Bredene: “Ik heb blijkbaar een goede campagne gefietst”

Nog maar sinds 2018 aangespoeld in Bredene heeft Eddy De Winter het dit jaar tot Krak van Bredene geschopt. Noem hem gerust een schoolvoorbeeld van hoe je snel te integreren op je nieuwe domicilie. Want behalve drijvende kracht achter de lokale afdeling van de Fietsersbond is Eddy intussen al lid van talloze verenigingen.

Lange tijd was Eddy in de eerste plaats Deinzenaar en frequenteerde hij met vrouwlief de kust vooral bij wijze van ontspanning. “Ik ben onderwijzer van opleiding maar werd later diensthoofd van vakantiecentrum De Ceder in Astene. Mijn eerste directeur daar was niemand minder dan Daniël Termont, oud-burgemeester van Gent.”

Eddy stond in zijn geboortestad zelden langs de zijlijn. “Ik maakte 18 jaar lang deel uit van de lokale politiek als OCMW- en gemeenteraadslid en was als vrijwilliger betrokken bij diverse verenigingen.”

Eind 2018 werd de roep van de zee te groot en verhuisden Eddy en vrouwlief Lutgart naar Bredene. “We gingen vroeger wel vaker op vakantie in de Floreal (Nieuwpoort) en huurden regelmatig een vakantieappartement in Oostende ter hoogte van die rode blokken (het kunstwerk Rock Strangers van Arne Quinze, mm) op de zeedijk. Oostende leek ook onze ‘terminus’ te worden, tot we bij toeval een mooi appartement vonden in Bredene. De rest is geschiedenis.”

Ook zijn band met West-Vlaanderen heeft, zo blijkt, een rijke geschiedenis. “Mijn grootmoeder groeide op in West-Vlaanderen en mijn eerste vakantiejob was aan de kust. Ik heb in mijn jeugd ook 5 jaar vakantiekolonies begeleid in Wenduine en was 15 jaar parttime preventieadviseur in wzc De Branding (nu Duneroze) in datzelfde Wenduine. Nu ik eraan terugdenk, ik heb zelfs nog een opleiding gevolgd in De Barkentijn, bij Jo Rousseau, vader van…”

Complete verrassing

Ook al werd Eddy in geen tijd lid van een nauwelijks te overschouwen lijst verenigingen en zette hij vorig jaar een lokale afdeling van de Fietsersbond op touw, toch kwam zijn verkiezing tot Krak voor hem als een complete verrassing.

“Mijn waardering voor de andere genomineerden is eindeloos. Zij vormen stuk voor stuk een meerwaarde voor onze lokale gemeenschap. Ik hoop dat ik ze allemaal, eens de pandemie achter de rug, beter kan leren kennen. Dat ik in dit mooie gezelschap een plekje kreeg, zorgde aanvankelijk voor ongeloof. Maar die sloeg snel om in de wil om er voor te gaan. ‘Hoe kan ik, niet meteen een rasechte Bredenaar, toch kans maken?’, vroeg ik me af. Welnu, door tot de laatste dag campagne te voeren via de sociale media, vrienden, kennissen… En blijkbaar heb ik hier al een schare trouwe supporters verzameld. Zoals de uitbaters van Cardi’s Café, die spontaan hun hulp aanboden. Maar uiteraard was ook de ontluikende Fietsersbond een steun. Naast mijn naam zouden hier dus ook de namen van alle vrijwilligers moeten staan”, klinkt het.

“Ben ik naïef als ik hoop dat mijn verkiezing ook een teken is dat heel wat lezers van De Zeewacht achter ons nieuwe, groene initiatief staan? En ook superverspreiders van de transitie naar een groenere mobiliteit willen worden? Ik droom er alvast van dat mijn verkiezing ervoor zorgt dat de Fietsersbond op lokaal vlak straks een heel hoog reproductiegetal krijgt.”

(Marc Mahieu)

Wie is Eddy De Winter? Privé Gehuwd met Lutgart Melkenbeek. Papa van Elke, die in Gent woont. Loopbaan Voormalig diensthoofd Vakantiecentrum De Ceder (Astene). Gepensioneerd sinds 1 juli 2020. 18 jaar een lokaal politiek mandaat in Deinze. Vrije tijd Jarenlang actief in de Fietsersbond Deinze. Lid van schaakclub Vliegend Peerd Bredene, de Gezinsbond, heemkring Ter Cuere, Natuurpunt Middenkust, VC De Fakkel, het Rode Kruis Bredene,… Houdt van fietsen, wandelen, lezen,… Nam het initiatief voor de oprichting van de Fietsersbond Bredene. Volgt als lid van de VME van Lautrec II (langs de Kapelstraat) mee de evoluties rond de (hoge) kalkgehaltes in het Bredense water op.

“Corona stak stokken in de wielen van de Fietsersbond”