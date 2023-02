Droom van Kevin, Sander en Fuxin van Dominiek Savio wordt werkelijkheid: “Tomorrowland tickets kunnen kopen”

De droom van Kevin (24), Sander (26) en Fuxin (29), die in zorginstelling Dominiek Savio verblijven wordt deze zomer werkelijkheid. Ze hebben na een oproep van hun begeleidsters Phebe en Laetitia op Facebook toch tickets voor Tomorrowland kunnen bemachtigen. “Kevin heeft een spierziekte, waardoor hij jaar na jaar moeilijker kan ademen. Deze zomer is een van zijn laatste kansen om samen met zijn vrienden van het festival te kunnen genieten.”

Deze zomer samen met elkaar naar Tomorrowland afzakken is dé ultieme droom van Kevin (24), Sander (26) en Fuxin (29), die alle drie verblijven in de zorginstelling Dominiek Savio in Gits. “Ze zijn erg fan van het muziekgenre. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat staat de digitale radio op de zender van Tomorrowland”, vertelt verpleegkundige Phebe Casteleyn (26).

“Verschillende mensen hebben het vorige artikel gedeeld en naar de organisatie gestuurd, zodat ze contact opnamen om ons te helpen”

“Bij de eerste verkoop zaten we met verschillende computers klaar om onze kans te wagen, maar helaas raakten we niet in het systeem binnen om een ticket te kunnen kopen. Dan hebben we een oproep geplaatst op Facebook om tickets van iemand te kunnen overkopen. Verschillende mensen hebben het artikel volop gedeeld en naar de organisatie gestuurd. Zo hebben we met heel wat hulp toch tickets kunnen bemachtigen. Daarom zijn we de organisatie ook echt zeer dankbaar!”

Spierziekte

Ook de beste vrienden van Kevin Sander (26) en Fuxin (29) gaan mee. © Phebe Casteleyn.

Voor Kevin wordt het keer op keer zwaarder om uitstappen te doen. “Kevin heeft de spierziekte Duchenne. Daarom gaat hij steeds achteruit en moet hij meer intensief begeleid worden. Hij heeft het nu al moeilijk om te ademen, waardoor hij een beademingsmachine heeft. Het is een van zijn laatste kansen om het festival nog eens ten volle mee te maken en nu kan hij dat deze zomer doen samen met zijn twee vrienden.”

“We gaan samen met ons vijven voor een dag gaan en wij zullen hen overal begeleiden en verzorgen. Ikzelf ben er nog nooit geweest, maar Laetitia, zijn begeleidster wel. Dus zij kent het al een beetje en weet hoe het eraan toegaat. De gasten zijn echt dolgelukkig dat het gelukt is. Het wordt voor hen sowieso onvergetelijk!”