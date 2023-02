Tomorrowlandtickets gezocht voor Kevin, Sander en Fuxin van Dominiek Savio: “Een van de laatste kansen voor Kevin”

Kevin (24), Sander (26) en Fuxin (29), die in zorginstelling Dominiek Savio verblijven zijn samen met hun twee begeleidsters Phebe en Laetitia op zoek naar tickets voor Tomorrowland. “Kevin heeft een spierziekte, waardoor hij jaar na jaar moeilijker kan ademen. Nu is het een van de laatste kansen om te gaan. Met onze oproep willen we iemand vinden die misschien zijn ticket wil doorverkopen”, vertelt Phebe.

Deze zomer naar Tomorrowland afzakken is dé droom van Kevin (24), Sander (26) en Fuxin (29), die alle drie verblijven in de zorginstelling Dominiek Savio in Gits. Afgelopen weekend zaten verschillende personeelsleden en kennissen klaar achter hun computer om hun kansje op wat tickets te wagen, maar helaas zaten zij niet bij de gelukkigen, die in slechts 20 minuten een toegangsticketje konden scoren.

“Zaterdag zaten we met verschillende computers klaar om tickets te kopen, maar het is verschrikkelijk moeilijk om binnen te geraken”

“Ze zijn erg fan van het muziekgenre. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat staat de digitale radio op de zender van Tomorrowland”, vertelt verpleegkundige Phebe Casteleyn (26). “Sander, Kevin en Fuxin zaten samen op school en verblijven nu op aparte afdelingen bij ons. Het is hun ultieme droom om samen te kunnen gaan als maten.”

Moeilijk door spierziekte

Voor Kevin wordt het keer op keer zwaarder om uitstappen te doen. “Enkele jaren geleden is hij er al eens geweest met een organisatie. Maar door zijn spierziekte gaat hij steeds achteruit en moet hij meer intensief begeleid worden. Hij heeft het nu al moeilijk om te ademen, waardoor hij een beademingsmachine heeft. Het is een van zijn laatste kansen om het festival nog eens ten volle mee te maken.” (Lees verder onder het bericht)

“Afgelopen zomer is Kevin naar het festival Dance D-Vision geweest in Zottegem en hij heeft daar met volle teugen van genoten. Hij praat er nu nog steeds over. Daarom willen Laetitia, zijn begeleidster en ik er nu alles aan doen om hem samen met zijn vrienden op Tomorrowland te krijgen en hebben we een oproep gedeeld op Facebook.”

Ticket doorverkopen

Volgens de organisatie van Tomorrowland is er geen aparte poule of wachtrij voor mensen om een ticket te kopen. “Zaterdag om 17 uur is er nog een laatste ticketverkoop. We zitten ook met onze capaciteitsbeperking en kunnen er geen extra verkopen. De begeleiders kunnen wel proberen om via de ruilkassa van Tomorrowland anderen hun tickets over te kopen. Zo zijn zeker dat ze echte tickets kopen dan wanneer ze het anders gewoon op het internet zouden vinden”, vertelt Debby Willemsen van Tomorowland.

“Het is niet onze bedoeling om gratis tickets te krijgen, maar het is ontzettend moeilijk om op de ticketverkoop binnen te geraken. Dit weekend zullen we het nog eens proberen en anders zoeken we iemand, die misschien zijn tickets wil doorverkopen aan ons”, zegt Phebe hoopvol.