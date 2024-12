“Door gezondheidsproblemen overwogen we dit jaar niets te doen”: Senne en Cindy leggen dan toch de lichtjes van hun kersthuisje aan

Met een druk op de knop legden Senne Debaene en Cindy Declercq uit de Mandellaan in Roeselare maandagmiddag de lichtjes van hun kersthuisje aan. Twee dagen later dan de voorbije jaren, maar het koppel is vooral blij dat ze dit jaar hun huis zowel aan de binnen- als buitenkant konden aankleden. Door gezondheidsproblemen bij Cindy hing dat even aan een zijden draadje.

Wie de voorbije acht jaar in december langs de Mandellaan passeerde, merkte ongetwijfeld het kersthuis van Senne en Cindy op. “Ieder jaar proberen we uit te pakken met nieuwigheden. Die lichtjes, dat is gewoon fantastisch”, aldus Senne.

Normaal gezien is hij al maanden vooraf bezig met de voorbereidingen voor hun kersthuis. Dit jaar leek het echter lang dat er geen negende editie zou komen van het Roeselaarse kerstverhaal. “Tijdsgebrek en de gezondheid van Cindy zorgden ervoor dat we overwogen om het dit jaar niet te doen.” Cindy werd enkele maanden geleden een week opgenomen in het ziekenhuis, maar is gelukkig inmiddels aan de betere hand.

Bezweken door Halloween

Ruim een maand geleden bezocht het koppel een Halloweenevenement in Lauwe. “De vele lichtjes daar deden me bezwijken. Ons kersthuisje moest er ook dit jaar komen. In vergelijking met vorig jaar vind ik dat er spijtig genoeg weinig anders is. We hebben vooral veel moeten herstellen. Na vele jaren zijn de lichtjes niet meer zo goed als weleer en vandalen gooiden de voorbije jaren ook soms roet in het eten.” Maar uiteindelijk is het eindresultaat toch opnieuw indrukwekkend. Terwijl buiten tussen 16.30 uur en 22 uur vooral de vele lichtjes opvallen en er ook gepaste kerstmuziek weerklinkt, baat de woning vanbinnen ook volledig in de kerstsfeer. “En onze rijkelijk versierde kerstboom pronkt dit jaar eens centraal in de woning. Zo kunnen we die overal zien.” Onder een ander exemplaar liggen er inmiddels enkele tientallen cadeautjes. Dat worden er straks meer dan honderd. “Ik hou er echt van om op kerstavond zoveel mogelijk pakjes open te doen”, glundert Senne.

Ook dit jaar kan wie het kersthuisje nadert meegenieten van de muziek via de speciale frequentie 95.5 FM. “De muziek is ook dezelfde dan de voorbije jaren, maar daar willen we volgend jaar verandering in brengen. Voor de tiende editie willen we met iets speciaals uitpakken, al moeten we natuurlijk ook rekening houden met de drukke Mandellaan. Als we ooit verhuizen, dan is dat zeker in het teken van onze passie voor Kerstmis.”