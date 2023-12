Na jaartje zonder telt Roeselaars kersthuisje dit jaar weer meer dan 10.000 lichtjes: “Ja, ik heb ze allemaal geteld”

Na een ‘lightversie’ vorig jaar is het Roeselaarse kersthuisje in de Mandellaan helemaal terug. Terwijl de kerstversiering binnen quasi helemaal af is, tellen Senne Debaene en zijn vrouw Cindy af naar donderdag 7 december. Dan steekt het koppel ook de kerstverlichting aan de gevel aan. Passanten die hun radiozender afstemmen op 95.5 FM worden getrakteerd op gepaste muziek.

De voorbije jaren maakten Senne Debaene en Cindy Declercq van de kerstperiode telkens iets speciaals. “Na het bekijken van het televisieprogramma Komen Eten ontdekten we verschillende kersthuisjes. Als ik lichtjes zie flikkeren, ben ik gelukkig. Ik wou zoiets ook bij ons thuis doen”, aldus Senne.

Solidariteit

Wie de voorbije jaren langs de woning van Senne en Cindy in de Mandellaan voorbij reed, merkte ongetwijfeld hun kersthuis op. “Al was het vorig jaar toch een stuk minder. Door de energiecrisis beslisten we om geen lichtjes op te hangen. We wilden solidair zijn met de mensen die een hoge energiefactuur moesten betalen, maar ons kersthuisje straalde niet hetzelfde gevoel uit als andere jaren”, aldus Senne.

Grotere kerstboom

Het koppel besliste om de vele lichtjes waarin ze de voorbije jaren investeerden nu opnieuw boven te halen. “Op 1 november zijn we gestart met het versieren van ons huis. De Halloweenversiering werd weggenomen en quasi elke dag werkten we aan de opbouw van ons kersthuis.”

Een grote, versierde kerstboom is de absolute eyecatcher in hun woonkamer. “Onze kat had verschillende takken in onze vorige kerstboom kapotgemaakt. Bij een toevallig bezoek aan Floralux in september zagen we plots dit exemplaar. We hebben niet getwijfeld. Deze 2,45 meter grote kerstboom is nog hoger en breder dan onze vorige.”

Sinterklaas

Senne en Cindy tellen nu af naar donderdag. “We wachten tot Sinterklaas het land uit is vooraleer we onze kerstverlichting buiten aansteken. In en rond ons huis hangen 10.345 kerstlichtjes. Ik heb ze geteld”, aldus Senne.

Donderdagmiddag gaat de kerstverlichting aan hun gevel om 16.30 uur aan. “Tot 14 januari zorgen we elke dag telkens van 16.30 tot 22 uur voor extra gezelligheid in de straat. We moedigen iedereen aan om net zoals ons tijdens deze eindejaarsperiode lichtjes aan te brengen.”

Gepaste muziek

Geen lichtjes, zonder muziek. “Wie vlakbij ons kersthuisje passeert, kan afstemmen op 95.5 FM en krijgt zo gepaste muziek te horen.”

Senne en Cindy hopen met hun kersthuisje opnieuw heel wat mensen een warm gevoel te schenken. “Ondertussen denken we ook al aan de kerstperiode in 2024. We zouden graag met iets nieuws uitpakken.”