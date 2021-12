Dit was 2021 in Tielt: “Genieten van de kleine dingen”

Op 31 december blikken we graag even terug op het voorbije jaar en kijken we vooruit naar 2022. Vier Tieltenaars laten hun licht schijnen aan de hand van vier vragen.

1. Wie ben je? 2. Hoe heb je 2021 beleefd? 3. Waar hoop je op in 2022?

1. “Velen kennen mij als mister Baziel, maar ook ben ik een muziekliefhebber pur sang. Tijdens de coronaperiode speelde ik muziek in mijn deurgat. Ook de weg naar de sociale media vond ik met mijn moppen, want iedere vrijdag was er een nieuw Bazielmopje terug te vinden op mijn Facebookpagina”, zegt Luc Vermeersch over 2021.

2. “Het valt in één woord samen te vatten, het voorbije jaar was triestig. Alles wat ik had van ontspanning viel stil. Ik mocht mijn (klein)kinderen niet zien en ook de repetities van de zeven harmonieën waarin ik speel, zag ik wegvallen. Met deze korte dagen is het lastig om alleen te zitten. Vooral ’s avonds wanneer het vroeg donker is, heb ik er last van. Des te meer heb ik genoten van het samenzijn met de (klein)kinderen toen het mocht en in het bijzonder van de knuffels die ik kreeg van mijn kleinkinderen.”

3. “Ik hoop op een moment dat alles weer toegelaten is. Van muziek maken tot moppen tappen. Van het samenzijn met de (klein)kinderen tot babbeltjes kunnen slaan met mensen zonder mondmasker.”

Peter Vandenameele

(foto KeMa)

1. “Ik ben 57 jaar jong en getrouwd met Heidi Aers. Tevens ben ik de papa van twee kinderen, Adeline en Pieter-Jan, uit mijn eerste huwelijk. Beroepsmatig ben ik ambulancier in het Sint-Andriesziekenhuis”

2. “Je kan er niet om heen dat ook 2021 werd gedomineerd door corona. Dit komt voornamelijk door mijn werksituatie op de spoedgevallen en de 112. Helaas was 2021 ook het jaar dat mijn vrouw en ik terug het gevecht tegen kanker moeten overwinnen. Een terugval van haar ziekte heeft toch een zware impact gehad op ons, maar we zijn op de goede weg.” Eén les heeft de ambulancier alvast getrokken. “Een mens is nooit te oud om te leren en zeker in deze laatste twee jaren. Geloof hebben in de wetenschap.”

3. “Wij gaan de wereld meer ontdekken met onze recent aangekochte mobilhome. De laatste jaren hebben we beiden, via ons werk, te veel van onszelf gegeven aan de maatschappij en nu gaan we wat meer van het leven genieten. Leef vandaag, want morgen kan het gedaan zijn.”

Kimberly De Loof

(foto KeMa)

1. “Ik ben 28 jaar jong en getrouwd met Kenny Spiessens. Tevens ben ik de mama van Marilou en Médard. Ik geef les in het derde leerjaar van de Heilige Familie.”

2. “Het jaar 2021 begon schitterend, want eind januari mochten we ons tweede kindje verwelkomen. Na een dochtertje Marilou kregen we nu een zoontje Médard. Verder onthou ik dat ik in 2021 een evenwicht moest zoeken tussen werken en mijn gezin, want naast mijn twee kapoenen heb ik als juf in het derde leerjaar nog 25 kinderen die me heel na aan mijn hart liggen.”

3. “Ik moet meer tijd maken voor mijn vriendinnen. Het voorbije jaar stond volledig in het teken van mijn gezin en mijn werk. Mijn vriendinnen weten dat ik zelden sms of bel, maar dat ze allemaal voor mij veel betekenen. Fijne mensen rondom jou hebben, is belangrijk om je goed te voelen en jezelf te kunnen zijn. Verder hoop ik dat het een gezond jaar mag worden met mooie, nieuwe en gelukzalige momenten met heel misschien eens een eerste reisje met de kinderen naar het buitenland.”

Sandy Martens

(foto KeMa)

1. “Als partner van Suzy, mama van Simon en plusmama van Céleste, Camille en Estelle ben ik een trotse Tieltenaar. Tevens ben ik de schoonzus van Steven Van Gucht, u allen bekend. Ik werk als medisch secretaresse op de dienst fysische geneeskunde/neurochirurgie.”

2. “Ondanks de coronashizzle heb ik samen met mijn gezin, geprobeerd er het beste van te maken en genoten van de qualitytime die we met elkaar hadden. Dat brengt mensen toch wel dichter bij elkaar en leer je ook nog meer genieten van de kleine dingen. We reizen graag en hebben toch met onze kinderen leuke uitstappen gedaan. Persoonlijk heb ik van 2021 geleerd dat het leven niemand spaart en dat je ondanks de tegenslagen, zorgen en negativiteit niet te lang moet blijven stilstaan, maar genieten van de kleine dingen samen met de mensen die je graag ziet.”

3. “In de eerste plaats hoop ik op een gelukkig en gezond 2022. Dat iedereen die ik graag zie gespaard blijft van tegenslagen, ziekte en verdriet. Verder samen met mijn gezin uitstapjes en reisjes maken.”