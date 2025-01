Dit is de nieuwjaarswens van Michael Vanderhaeghe uit Ieper: “Voor 2025 hoop ik dat er vrede komt”

Sterrenchef Michael Vanderhaeghe, die samen met zijn vader Franky, moeder Sandra en vrouw Marieke Hostellerie Saint Nicolas uitbaat, zal van 2024 vooral volgende zaken onthouden. “Dat ons zoontje Charles op 30 mei als eenjarige zijn eerste stapjes zette staat gegrift in mijn geheugen. Onze deelname aan het populaire tv-programma ‘Met 4 in bed’ was ook iets om te onthouden. Ik heb ook genoten van het middeleeuws koken in de schouwburg, waar vader het oude recept klaarmaakte en ik een hedendaagse variant voorschotelde. Dat we 450 couverts minder hadden in 2024 is iets om bij stil te staan. Volgens mij komt dat onder andere doordat de mensen wakker liggen van de vele oorlogen en onrust in de wereld. Voor 2025 hoop ik dus dat er vrede komt. Op persoonlijk vlak moet ik een beetje werken aan mijn fysieke conditie, want mijn koksvest begint te spannen. Ik ga nu al zo’n drie maanden naar de fitness en zal dat blijven doen. Op professioneel vlak wil ik deze zomer Mexicaanse getinte gerechtjes serveren. We gingen namelijk op huwelijksreis naar Mexico. Ik ben ook bezig met het maken van een tuille die net niet kraakt, maar wel flinterdun en vol smaak blijft. Om te ontspannen, hoop ik de off road-quad samen met Power Wheels uit Ieper te kunnen verlagen en verbreden om er in de zomer plezierritjes mee te maken.” (SD)