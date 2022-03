Dirk Martens is deken Sint-Elooisgilde Marialoop

Op zaterdag 12 maart viert de Sint-Elooisgilde van Marialoop terug feest. Wat vorig jaar niet mogelijk was door corona is dit jaar tot eenieders vreugde terug realiteit. Het dekenlint anno 2022 gaat naar Dirk Martens uit de Haandeput in Meulebeke.

Dirk Martens zag op 2 oktober 1971 het levenslicht. Hij groeide op als de oudste van vier kinderen in Lotenhulle waar zijn ouders een varkens- en rundveebedrijf uitbaatten. Na zijn studies aan het Land- en Tuinbouwinstituut in Tielt vond Dirk werk bij een bouwbedrijf. Daarna volgde zijn legerdienst, die hij beleefde als ambulancier-brancardier in Bredene na een opleiding in de Leopoldskazerne in Gent.

“Na mijn legerdienst heb ik nog eerst enkele jaren gewerkt in het constructiebedrijf Jan Baekelandt”, aldus Dirk Martens. “In 1995 trad ik in het huwelijk met Katrien Seys. Ondertussen hebben we drie zonen: Matthieu, Michiel en Thibo. Samen hebben we het ouderlijk bedrijf van Katrien getransformeerd tot een groenteteeltbedrijf. Het was een weloverwogen maar doelbewuste keuze. De klemtoon ligt op de teelt van spruiten. Dit is een intensieve teelt die ons ‘zoet’ houdt van oktober tot eind januari. Om die reden zijn wij hier nog in Meulebeke de enige spruitenteler.”

“Gelukkig eist de arbeid op het bedrijf niet al mijn tijd op, wat betekent dat ik ook nog bestuurslid ben van de bedrijfsgilde bij onze Landelijke Gilde en van Ingro, de vereniging van industrie groentetelers. Wanneer er ook nog tijd vrij is in de agenda van Katrien gaan we er graag eens op uit en genieten dan van een weekendje toeven in een B&B in het binnen- of buitenland.”

Programma

Op zaterdag 12 maart ontvangen Dirk en Katrien de collega’s en leden van de Sint-Elooisgilde bij hen thuis. Om 15.30 uur is er een plechtige eucharistieviering met live muziek en nadien is er de traditionele rondgang. Het avondfeest heeft plaats in de Shamrock in Tielt. Om middernacht wordt dan de nieuwe deken bekend gemaakt. (LB)