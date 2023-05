Dirk De fauw opent Reginald Moreels Ziekenhuis in Oost-Kongo

De Brugse burgemeester Dirk De fauw trekt als enige Belgische politicus op eigen verantwoordelijkheid naar Oost-Kongo om er op zaterdag 10 juni in Beni het Reginald Moreels ziekenhuis mee te openen.

Gezien de politieke onrust en de burgeroorlog in Oost-Kongo raadt Buitenlandse Zaken Belgen af om naar die woelige regio af te reizen. De Brugse burgemeester Dirk De fauw heeft geen oren naar dit advies. Hij wil als enig Belgisch politicus aanwezig zijn op de officiële opening van het Reginald Moreels ziekenhuis en trekt er dus op eigen verantwoordelijkheid naartoe. Met tussenstop in Oeganda, dat recent in het nieuws kwam met de strengste anti-homowet ter wereld…

Conflictgebieden

De Oostendse chirurg, die de Belgische tak van Artsen Zonder Grenzen oprichtte, was in de jaren ‘90 staatssecretaris en later minister van Ontwikkelingssamenwerking en Internationale Samenwerking.

Als chirurg bleef hij actief in conflictgebieden. Hij zag de oorlogsellende van heel dichtbij in onder meer Rwanda, Angola, Cambodja, Irak, Syrië en voormalig Joegoslavië. Sinds 2014 werkt hij als vrijwilliger in Beni-regio, in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo.

AZ Sint-Jan

Het gebied, waar ruim een miljoen mensen leven, is een blinde vlek voor internationale hulporganisaties. Dat leidde tot de oprichting van UNICHIR én de bouw van het chirurgisch en verloskundig centrum. Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende werkt nauw samen met dit centrum, vandaar dat burgemeester Dirk De fauw aanwezig wil zijn op de officiële opening van het nieuwe ziekenhuis. Tijdens zijn afwezigheid wordt eerste schepen Mathijs Goderis een week lang waarnemend burgemeester