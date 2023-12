Dirk (76) scoort op YouTube met orgelversies van evergreens: “Zelfs reacties uit buitenland”

Dirk Desseyn (76) plaatst sinds mei 2022 orgelversies van tal van tijdloze liedjes ook wel bekend als evergreens op YouTube. Sinds hij dat echter met zijn gloednieuwe digitale orgel doet, schieten de likes, weergaves en het aantal abonnees de hoogte in.

Dirk was 35 jaar lang onderwijzer in de Gemeenteschool in Staden. “Muziek is steeds de rode draad in mijn leven geweest”, vertelt hij. “In mijn jeugd leerde ik banjo spelen. Later leerde ik ook trombone. Ik bespeelde dat instrument veertig jaar bij de Stadense harmonie De Verenigde Vrienden.” Dirk haalde in de jaren zestig zelfs het kleine scherm met The Highlands, de groep waar hij toen deel van uitmaakte. “We raakten met The Highlands in de finale van talentenwedstrijd Ontdek de Ster”, legt Dirk uit. “Die vond op 5 november 1967 plaats in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen en werd live uitgezonden door de toenmalige BRT. Het lied On that evening, waarvan ik tekst en muziek schreef, kende heel wat bijval. Bij The Highlands speelde ik elektrische piano. Ondertussen gaf ik ook al les aan de jeugdmuziekschool in Langemark. Ik volgde daarvoor eerst een twee jaar lange cursus in Roeselare.”

Dirigent

Dirk beleefde nog meer muzikale avonturen. “Voor ik mijn loopbaan in het onderwijs startte, was ik in de jaren zeventig als losse medewerker een viertal jaar assistent-muziekproducer bij Radio 1 en Radio 2”, herinnert hij zich. “In 1971 werd ik na een toelatingsproef in Brussel ook erkend als componist bij SABAM. Van 2005 tot en met 2015 was ik dan weer dirigent van het Sint-Jozefskoor in Oostnieuwkerke. Daarnaast ben ik 28 jaar – van mijn 32ste tot mijn 60ste – filiaalverantwoordelijke geweest van de Stadense afdeling van STAP, de Roeselaarse Stedelijke Academie voor Podiumkunsten. Op mijn dertigste volgde ik een opleiding klassiek orgel aan de Roeselaarse muziekacademie. Indertijd was ik ook een vijftal jaar organist in de Sint-Janskerk in Staden. Om mijn lessen te leren, kocht ik het Hammondorgel van Paul Rutger, die op vrij jonge leeftijd overleed. Paul was een zeer gekend orgelist die een programma op Radio 2 had en die ook verschillende elpees uitbracht. Enkele jaren geleden liet ik dat orgel volledig nakijken en op punt zetten. Het klonk meteen weer prachtig.”

Digitaal orgel

Sinds mei vorig jaar zette Dirk een zestal op het bewuste orgel gespeelde liedjes op YouTube. “Die konden rekenen op 1.287 weergaven en 110 likes”, glundert hij. “Ik volg een en ander op YouTube en ontdekte zo het Wersi-orgel, een digitaal orgel van Duitse makelij dat enorm veel mogelijkheden biedt. Zo kan je je tijdens het orgelspel laten begeleiden door tal van instrumenten. Wil je een saxofoon, een trompet of zelfs een volledig orkest als begeleiding, dan kan je dat gewoon instellen. Met mijn Wersi OAX 800 heb ik sinds 19 november veertien liedjes op YouTube geplaatst. Sindsdien heb ik 64 abonnees, 11.058 weergaven en 196 likes weten te verzamelen.”

Elvis en Elton John

“De liedjes die ik op YouTube plaats, zijn voor een groot deel nummers die ik zelf graag hoor, zoals Can’t help falling in love van Elvis Presley en Put your head on my shoulder van Paul Anka. Het gaat dus voornamelijk om evergreens.” Dirk vermoedt dat mensen die houden van oudere muziek bijdragen aan het succes van zijn nummers op YouTube. “Het is retro, maar geen hoempa”, legt hij uit. “Bovendien is ook de klank van het orgel zeer goed. Ik maak de nummers die ik breng ook niet moeilijk, maar correct gespeeld.” Ook Dirks echtgenote Alma draagt bij aan de YouTube-video’s. “De meeste nummers die ik aan mijn Hammondorgel bracht, werden door mijn vriend Roger Deleu gefilmd. Nu brengt Alma alles in beeld”, vertelt Dirk. “ Ik krijg overigens veel reacties op mijn YouTube-bijdragen: vanuit Staden en uit eigen land, maar ook uit Duitsland, Spanje en Engeland. In de toekomst wil ik nummers op YouTube blijven plaatsen. Die studeer ik eerst grondig in vooraleer ik ze op YouTube plaats. Blue Eyes van Elton John is het volgende nummer dat eraan komt.”

Wie Dirk aan het werk wil zien, kan op YouTube zoeken naar ‘Dirk Desseyn’. (Carl Bruneel)