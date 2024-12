“Dirigent kan je niet worden, dat moet je zijn”: Zanglust heeft met Dirk Boehme nieuwe dirigent

Sinds augustus heeft Koninklijk Koor en Orkest Zanglust Tielt een nieuwe dirigent: Dirk Boehme. Hij krijgt de moeilijke taak om de geliefde dirigent Bart Snauwaert, die in februari overleed, op te volgen. “Ik heb Bart goed gekend en kreeg een mooie erfenis, waar ik nu mijn eigen stempel op mag drukken.”

Toen op 14 februari 2024 dirigent en bezieler Bart Snauwaert overleed, moest het Koninklijk Koor en Orkest Zanglust uit Tielt op zoek naar een nieuwe dirigent. Iets waar ze hun tijd voor namen. Na enkele proefrepetities viel de keuze uiteindelijk op Dirk Boehme uit Kachtem, een begenadigd en bezield muzikant. In januari brengen ze hun eerste concert samen.

Ontdekte je al vroeg dat je toekomst bij de muziek lag?

“Eigenlijk wel. Mijn grootmoeder hoorde me toevallig zingen en wat spelen met een speelgoedinstrumentje thuis en stuurde me naar een dame met een piano voor wat les. Na een jaar verwees die me door naar de muziekschool en zo is de bal aan het rollen gegaan. Ik kreeg aanbiedingen voor ensembles en al op jonge leeftijd mocht ik vervangingen in grote orkesten doen. Daar kon ik stelen met ogen en oren. Je zit naast professionals en kan zien en horen hoe zij het doen.”

Zelf speel je hobo, niet meteen het meest toegankelijke instrument.

“Klopt, ik moet dat altijd uitleggen aan mijn leerlingen, want hoewel de hobo niet zo bekend is, hoor je het wel heel vaak. In bijna alle reclamefilmpjes, maar ook in prachtige filmmuziek. Dat is dus wel iets eigenaardig. Maar sowieso is het leuk om leerlingen mee te nemen op ontdekkingstocht en hen te motiveren door de hobo via hun wereld binnen te brengen. Maar hobo spelen vraagt veel wilskracht. Dat lukt niet meteen, je moet er wel wat geduld voor hebben. Ook als ouder, trouwens. Maar als het lukt, is het heel mooi.”

Waar geniet je zelf het meeste van: musiceren of als dirigent voor de musicerende groep staan?

“Dat vult elkaar aan. Van het zelf musiceren ga je ook jezelf verrijken en nieuwe dingen aanleren. Wat dirigeren betreft, is het een meegeven van ervaring en kennis. Het is dus wat dubbel verkeer en dat is ook het leuke eraan. De twee werelden instappen is echt wel heel plezant.”

Vraagt dirigeren andere vaardigheden dan musiceren?

“Absoluut, musiceren is voor een stuk meer introvert, je moet vooral weten hoe je zelf je lichaam beheerst, hoe je muziek tot je neemt en kan uitvoeren. Een dirigent is dan weer iets wat je niet kan worden, maar moet zijn. Het moet in je zitten, is een soort van aanleg. Je moet wat je beheerst kunnen overbrengen, maar ook met een stuk empathie. Het gaat om energie overbrengen, mensen motiveren en enthousiasmeren. Daarnaast moet je werken op fantasie en verbeeldingskracht. Ik wil zoveel mogelijk een coach zijn, de muzikanten en koorzangers hun eigen kunnen laten vertolken. Het mogen geen robotten worden.”

Hoe ben je uiteindelijk bij Zanglust terechtgekomen?

“Ik kende Bart, hij was een studievriend en we hielden een goede band. Toen Bart overleed, bracht de zoektocht naar een nieuwe dirigent de groep ook bij mij. Ze vroegen me om een proefrepetitie te doen, iets waar ik eerst toch eens over moest nadenken. Ik wilde me zeker niet opdringen. Na de repetitie merkte ik dat de mensen met een glimlach weer naar huis gingen en ook ik was enthousiast.”

“Erfenis van Bart Snauwaert overnemen is grote verantwoordelijkheid”

“Maar het is natuurlijk een grote verantwoordelijkheid, want je neemt toch een erfenis over die in handen was van een topmens en -dirigent. Uiteindelijk heb ik met een warm hart toegezegd, ook door de steun die ik krijg van het bestuur van Zanglust en de echtgenote van Bart. Ik mag nu samenwerken met een kleine honderd nieuwe mensen, met allemaal verschillende karakters en emoties. Het zal tijd kosten om hen te leren kennen, tijd die ik ook heb gevraagd. Ik blijf mezelf en de mensen voelen die eerlijkheid ook wel. Problemen moeten ze openlijk met me bespreken, maar natuurlijk wel op een vriendelijke manier. (lacht)”

Wat wil je met Zanglust bereiken?

“Ik wil zeker geen kopie zijn van mijn voorganger, hoe sterk die ook was. Het is de bedoeling mijn eigen weg te bewandelen en daarom heb ik ook een specifiek programma samengesteld voor het nieuwjaarsconcert dat eraan komt, met eigen accenten, zodat de muzikanten, maar ook het publiek, me leren kennen.”

Straks is er het nieuwjaarsconcert. Waar kijk je het meeste naar uit?

“Er zitten een aantal verrassingen in, ook enkele mooie emotioneel geladen zaken. Ik vind het heel tof dat het koor en orkest echt worden uitgedaagd en een aantal solisten van eigen bodem de kans krijgen om aan te treden. Dus ik kijk er ongelooflijk naar uit.”

Het nieuwjaarsconcert Prosit Neujahr vindt plaats op zaterdag 4 januari in CC Gildhof en start om 20 uur. Kaarten zijn te bestellen via www.zanglust.be en kosten 20 euro voor volwassenen, 10 euro voor kinderen.