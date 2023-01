Diksmuidse Krak 2021 geeft goede raad aan opvolger: “Geniet van de verkiezing en blijf je verder inzetten”

Marie-Jeanne Forret werd verkozen tot Krak 2021 in Diksmuide door haar inzet voor minderbedeelden in De Helpende Hand. Nu blikt ze terug op hoe ze het afgelopen jaar beleefd heeft.

Marie-Jeanne Forret (81) is de echtgenote van Dany Despierre, moeder van Yoeri die gehuwd is met Emilie Maes en ze is oma van twee kleinkinderen. Marie-Jeanne werd genomineerd voor haar jarenlange inzet voor minderbedeelden via De Helpende Hand.

“Toen ik hoorde dat ik verkozen was, was ik helemaal van de kaart. Het is toch iets dat je maar één keer in je leven meemaakt. Verkozen worden tot Krak is een erkenning voor het werk waarvoor je je inzet. Je doet het om de mensen te helpen. Toch word je intens blij wanneer er toch erkenning komt, zeker als dat in de vorm van een Kraknominatie is. Eenmaal ik verkozen werd, mochten we naar het BMCC in Brugge en burgemeester Lies Laridon ging met ons mee. De ontvangst van de Kraks was heel goed georganiseerd en we kregen veel hulp van de burgemeester.”

“We kregen een mooie trofee en leerden veel mensen kennen, ook heel wat burgemeesters die we eens in een ontspannen sfeer zagen. Het BMCC was een nieuwe zaal waar het heel gezellig was en we kregen zeer lekkere hapjes en drankjes. Achteraf kreeg ik heel veel reacties, zowel op Facebook als van mensen in de straat die me kwamen feliciteren. Een hele opsteker, ook voor onze organisatie De Helpende Hand.”

Nog niet stoppen

“De raad die ik aan de huidige kandidaten en aan de nieuwe Krak wil geven is: voer vooral campagne, ga naar het feest, geniet ervan en bedank KW voor de goede organisatie. Het is echt de moeite waard. Verder, blijf je inzetten voor hetgeen waarvoor je genomineerd werd. Ik doe het al ruim 40 jaar en nu ik 81 ben, denk ik nog steeds niet aan stoppen. De dag dat ik ermee moet stoppen, is de dag dat ik sterf. Blijf dus verder werken voor het goede in de gemeenschap.”

