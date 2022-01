Krak van Diksmuide: “Als ik zou stoppen anderen te helpen, dan sterf ik”

Marie-Jeanne Forret (81) is verkozen tot de Krak van Diksmuide. Marie-Jeanne sleepte de nominatie in de wacht, omdat zij al veertig jaar de drijvende kracht is achter ‘De Helpende Hand’. En ook voordien was ze al bezig met liefdadigheid. Een meer dan verdiende titel dus voor Marie-Jeanne.

Marie-Jeanne woont in de Wijnendalestraat 81 in Beerst, de thuisbasis van de Helpende Hand. Ze is gehuwd met Dany Despierre en heeft een zoon, Yoeri, en twee kleinkinderen, Cato en Lowie. Marie-Jeanne Marie-Jeanne is overspoeld door emoties nu ze de krak van Diksmuide is geworden.

Amper geslapen

“Mijn zoon heeft mijn nominatie op Facebook gedeeld en ik deed het ook, we hebben daar heel wat reacties op gekregen. Het was wel spannend, ik was echt zenuwachtig, kon de laatste dagen zelfs amper slapen. Ik hoopte wel dat het zou lukken maar het was toch afwachten met een bang hart. Ik ben heel blij met deze titel, dat ik dat op mijn leeftijd nog mag beleven! Het is een complete verrassing. Net na mijn verjaardag op deze manier in de krant kunnen komen, ik had het nooit durven dromen. Overal waar ik kwam, kwamen mensen informeren naar de verkiezing en telkens moest ik zeggen dat ik nog altijd van niets wist. Heel veel mensen hebben mij gesteund en ik ben hen dankbaar daarvoor. Het is niet in woorden uit te drukken wat dit met mij doet maar ik wil deze titel in de eerste plaats opdragen aan mijn man en aan mijn zoon, mijn schoondochter en de kleinkinderen die altijd klaar staan om te helpen en heel wat doen voor De Helpende Hand. Maar zeker ook aan alle vrijwilligers voor hun inzet, want zonder hen zou ik het niet kunnen. Ook de vele mensen die op mij stemden en allen die mij steunen, wil ik zeker van harte bedanken.”

Naar Bobbejaanland

Het komende jaar wil Marie-Jeanne zich vooral blijven inzetten voor de kansarmen, mensen met een handicap, kindertehuizen en minderbedeelden. “Ik hoop op een jaar zonder corona zodat we opnieuw met onze doelgroep naar Bobbejaanland kunnen gaan, we deden dat al 14 keer en telkens was het een feest voor de kinderen. De uitstap vindt steeds plaats op de tweede zaterdag van september en dan nemen we 1.000 kinderen gratis mee. Voor de rest ga ik mij blijven inzetten om voedsel te bedelen en om goed materiaal zoals kledij en speelgoed tegen een supervoordelige prijs te kunnen aanbieden aan de mensen die het nodig hebben.”

Met hart en ziel

“Ik kan gewoon geen neen zeggen en zal de mensen blijven helpen. Dit is mijn leven en als ik stop met helpen, dan sterf ik. Ook al is er heel wat werk aan zoals het sorteren en wassen van de binnengebrachte kledij en het testen van het speelgoed, ik blijf het met hart en ziel verder doen. De coronaperiode is voor iedereen lastig, maar voor mensen die in armoede leven, is het nog net wat moeilijker. Als ik die mensen kan helpen, dan zijn zij gelukkig en ik ook.”

Hoe bent je ertoe gekomen om iets met liefdadigheid op te starten? “Ik heb zelf problemen gekend en weet dus wat het werkelijk betekent. Ik heb het geluk gehad dat ik werk gevonden heb en daar mijn man leren kennen heb.” Wat doe je met de Helpende Hand zoal voor mensen in nood? “In onze winkel verkopen we tweedehandskleding en speelgoed tegen een spotprijsje: het duurste artikel kost hier 5 euro. Het geld dat we hiermee binnenbrengen gaat terug naar de kansarmen want het wordt gebruikt om bijvoorbeeld voedselpakketten aan te kopen, die af en toe gratis worden bedeeld aan hen die nood hebben. Voor corona namen we ook om de twee jaar gehandicapte en kansarme kinderen mee naar Bobbejaanland of naar Euro Disney, telkens weer een feest voor diegenen die mee waren. Verder organiseren we ook een Sinterklaasfeest en een paasfeest voor dezelfde groepen.” Vanwaar komen de mensen die je helpt? “Het merendeel komt uit van Groot Diksmuide en omstreken maar soms ook van verderop. De Helpende Hand is er voor wie het nodig heeft, zonder onderscheid.”

BIO

Privé

Marie-Jeanne Forret (81) is getrouwd met Dany Despierre, heeft een zoon Yoeri die gehuwd is met Emmely Maes, en twee kleinkinderen: Cato en Lowie.

Loopbaan

Marie-Jeanne werkte vier jaar bij ‘ De Melkerij ‘ in Klerken, startte daarna kruidenierswinkel ‘De Boterbloem’ in Houthulst en hield 7 jaar café Benjamino’s open.

Vrije tijd

Toen ze 34 was startte ze met liefdadigheidswerk samen met haar man. Ze begon 46 jaar geleden bij het jongerentehuis Ivo Cornels waarna ze samen met pater passionist Gerolf Bral startte met ‘ De Helpende Hand’. Na het overlijden van de pater zetten Marie-Jeanne en haar man het werk verder.

