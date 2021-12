Dienstencentrum wordt afgebroken en maakt plaats voor bouwkavels

Het dienstencentrum in de Deken De Bolaan wordt afgebroken. Dat maakte schepen Loes Vandromme (CD&V) bekend in de gemeenteraad. Er komen bouwkavels in de plaats. De opbrengst zou gebruikt worden voor de verbouwing van De Kring.

Schepen Vandromme moest toegeven dat die werken meer zullen kosten dan oorspronkelijk geraamd. “Niet alleen de energieprijzen stijgen de jongste maanden, maar vooral de prijzen van allerlei grondstoffen en materialen zoals hout, staal, aluminium en dergelijke gaan steeds verder door het dak”, aldus de schepen. “Bovendien werden we onlangs geconfronteerd met een verrassing van de aanwezigheid van asbest. Corona drukte ons met de neus op het belang van een goede verluchting, maar verder moeten ook alle nutsleidingen zoals elektriciteit vernieuwd worden. Ook moet er een lift komen, die alle verdiepingen kan bedienen. We hopen de bestekken in de gemeenteraad van 31 januari te kunnen voorleggen.”

Betonrot

“Bij de jongste inspectie van het dienstencentrum in de Deken De Bolaan, een heel oud gebouw, werd betonrot vastgesteld”, vervolgt schepen Vandromme. “Het hele gebouw is alleen het afbreken waard. We zullen een voorlopige oplossing moeten zoeken voor de vele verenigingen die er nu gebruik van maken.”

Sophie Gruwez (Open VLD) stelde dat bij een afbraak geen inkomsten meer zullen komen, maar dat sprak schepen Vandromme tegen. “Na afbraak van het dienstencentrum kunnen we er bouwkavels van maken. De bouwgrond zal geld opbrengen voor de stad, maar de groenstrook blijft wel behouden.”

Duitse toren

Raadslid Sophie Gruwez had verder ook vragen rond het budget voor de verwerving en inrichting van de Duitse toren. “Voorlopig is er 260.000 euro opgenomen in het budget. Mogelijks kunnen we hier een subsidie van 150.000 euro krijgen, onder meer van de provincie. Maar die kunnen we pas aanvragen na de raming van de werken”, besloot burgemeester Christof Dejaegher.