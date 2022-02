Decospan ontvouwt grootse plannen rond Hoeve D’hondt:“Multifunctionele campus”

Toen twee jaar geleden boer Roger D’hondt overleed liet hij de mooie geklasseerde hoeve in de Wervikstraat 400 in de Ringlaan na. Het bedrijf Decospan kon deze historische boerderij aanwerven. Het interieurbedrijf gaf voor het eerst duidelijk mee wat ze van plan zijn met de site.

“We plannen in eerste instantie de geboorte van een multifunctionele campus waar geschiedenis en toekomst hand in hand zullen gaan”, zegt Wouter Polfliet van Decospan. De hoeve ligt vlak naast de Leie en tegenover de splinternieuwe fabriek langs de Ringlaan. De site omvat naast de hoeve ook een oude vlasfabriek en enkele gronden. CEO Pieterjan Desmet wil van de hoeve een veelzijdige site maken waarvan de bestemming het eigen gebruik overstijgt. “Op de eerste plaats gaan we zorgen voor extra kantoorruimte, maar dan onder de vorm van een campus waar het aangenaam werken en vertoeven zal zijn. De kantoorruimtes zullen worden voorzien van alle laatste snufjes. Daarnaast willen we ook terugkeren naar de historie van de hoeve en deze historische componenten in glorie herstellen”, aldus Wouter.

“Ook ideeën zoals een koffiebar, overnachtingsfaciliteiten en dergelijke liggen op onze besprekingstafel”

Site D’Hondt is één van de belangrijkste en best bewaarde vlassites in de Leiestreek. Het complex bestaat uit een 19de-eeuwse boerderij met bijgebouwen, een roterij en twee zwingelarijen. “Wij hebben alvast een héél sterke band met ‘het vlas’. De geschiedenis van de familie Desmet startte namelijk vanuit het vlas. Overgrootvader was een vlasboer, en grootvader Urbain Desmet was met Menotex grondlegger van de leemplaat, die vanuit het vlasafval is ontstaan. Op die manier is Decospan geboren en verder gegroeid tot de internationale speler van vandaag. Decospan is dus al drie generaties een betrokken familiebedrijf met een onverzadigbare passie voor hout”, vertelt Wouter.

Vlasmuseum?

Op de hoeve wil Decospan dus zeker ook ode brengen aan deze bijzondere mensen en hun mooie geschiedenis. “In de oude roterij zullen een vlasmuseum onder brengen, onder voorbehoud dat dit mogelijk is. Bovendien willen we ook ambachten promoten en hiervoor een ambachtszone creëren, eventueel gelinkt aan de activiteiten van Decospan. We denken hierbij in eerste instantie aan bijvoorbeeld houtbewerking en techniek. In het verlengde hiervan wensen we ook een opleidingscentrum te voorzien. Dit om zowel eigen medewerkers via interne trainingen op te leiden, alsook om andere jongeren en studenten een echt kenniscentrum te bieden waar ze zich in hout kunnen verdiepen”, weet Evelien Vanden Brande.

Tot slot zal er ook plaats voorzien zijn voor horeca en deze faciliteiten zullen niet enkel voor de eigen medewerkers van Decospan zijn maar alsook voor het grote publiek. “De site is prachtig gelegen langs de Leie en is dus een ideale rustplaats voor fietsers en wandelaars. Met haar ligging en ruimtelijkheid heeft ze alle troeven in huis voor het inrichten van een zeer aangename plaats om te lunchen. Ook ideeën zoals een koffiebar, overnachtingsfaciliteiten en dergelijke liggen op onze besprekingstafel”, zegt Wouter.

Mooie groene omgeving

Pas volgend jaar zal er op het terrein zelf geopereerd kunnen worden. “Vandaag zitten we nog volop in de voorstudie en de bekendmaking ervan”, zegt Wouter. De visie van Decospan is dus duidelijk : van de hele site een zone met diverse activiteiten maken. “Hierbij wordt de centrale hoeve in ere hersteld en er komt mooie groene omgeving met eerbied voor het verleden. Daarnaast willen we graag een campus voor de professionelen van morgen creëren. Het moet een plek worden waar het voor iedereen aangenaam vertoeven is en waar ook de buurtbewoners een meerwaarde kunnen in vinden”, besluit Wouter.