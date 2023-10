De Soepkarre is opnieuw van de partij in Heuvelland, nu nog de bel

Dinsdag 3 oktober hervatte de Soepkarre voor het derde jaar op rij de wekelijkse bedeling van verse warme soep. Voorlopig zonder luide bel. “Met belgerinkel maken we telkens duidelijk dat de Soepkarre in het dorp is. Onze huidige bel is misschien wel wat te bescheiden. Daarom doen we graag een oproep. Heb jij een luide bel liggen die we van oktober tot april mogen gebruiken? Geef ons een seintje. Je krijgt er heel veel dankbaarheid én een kom verse soep voor in de plaats”, weet schepen Bert Doise.

Ondertussen zijn de eerste reacties op de luide bel binnen bij de gemeente. “We zijn wat overdonderd door de vele meldingen”, zegt communicatieverantwoordelijke Stijn Dujardin. “Ook Iedereen Beroemd besteedt er in één van hun rubrieken de nodige aandacht aan. Wanneer daar ook positief op gereageerd wordt, kunnen we beslissen welke bel we uiteindelijk zullen gebruiken. We zullen dit wellicht doen aan de hand van een ludieke wedstrijd, we willen echt wel weten welke bel het luidst klinkt.”

Tiendaagse Geestelijke Gezondheid

Tijdens de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid werd de soepbedeling gestart in Nieuwkerke. De medewerkers van Vondels, meer bepaald van De Pelgrim uit Wulvergem, trekken samen met medewerkers en vrijwilligers van gemeente Heuvelland op ronde door de acht dorpen. “Sociaal contact is één van de belangrijkste aspecten voor onze emotionele en fysieke gezondheid. Dat contact willen we stimuleren door samen een lekkere kop soep te drinken”, zegt de schepen. “Je soeptas wordt gratis gevuld als je naar de ontmoetingsplaats komt. Wie extra soep wil voor thuis, kan die voor 3,50 euro per liter ook kopen aan de kar. Breng dan wel een eigen kommetje mee.”

Om letterlijk nog meer ruchtbaarheid te geven aan de soepbedeling wordt nu gezocht naar een luide bel. “Iedereen herinnert zich nog het geluid van de ijsjeskar. Dit effect willen we nu ook bekomen met een luide bel.”

In oktober stopt de soepkarre nog in Wijtschate (10 oktober), Westouter (17 oktober), Wulvergem en Dranouter (24 oktober) en Kemmel (31 oktober).