Maria zoekt nieuwe bel voor Soepkarre: “Een luidere, zodat heel het dorp ons hoort”

Maria luidt de bel vanuit de Soepkarre, die in het najaar wekelijks warme soep en gezelschap verspreidt in de acht dorpen van Heuvelland. De soep wordt bereid door Maria en andere mensen van dagcentrum De Pelgrim met groenten uit eigen tuin. Na twee jaar luidt de bel niet meer zo luid als Maria zou willen.

“Wanneer ik bel, moet iedereen horen dat onze Soepkarre eraan komt”, zegt Maria. Iedereen, dat zijn jonge en vooral ook oudere dorpsbewoners, die mogelijk minder goed op de hoogte zijn van de ritten en de bel niet altijd horen.

“We kondigen onze ritten steeds vooraf aan via flyers, posters, sociale media en andere mogelijke kanalen. Toch blijkt het nog steeds nodig om tijdens elke rit vanuit de Soepkarre zelf kenbaar te maken dat we op weg zijn. Vaak is de tijd te beperkt voor mensen om naar buiten te komen wanneer de Soepkarre al op het vaste punt staat in elk dorp. En hoe luider de bel, hoe beter de mensen verwittigd worden”, stelt Wannes Degraeve, teamcoach van De Pelgrim.

Eigen tuin

De Pelgrim is een dagcentrum van vzw Vondels in Heuvellands kleinste dorp Wulvergem voor een 35-tal volwassenen met een mentale beperking. De bedoeling is deze mensen een zinvolle dagbesteding aan te bieden met respect voor mens en natuur. De soep voor de Soepkarre wordt bereid met verse groentjes uit de eigen tuin van De Pelgrim, die nauw samenwerkt met Heuvelland. De gemeente lanceert nu een oproep naar een nieuwe en vooral luide bel.

Genoeg lawaai

“Een bel die genoeg lawaai maakt, vind je niet zomaar in een winkel, vandaar de oproep”, duidt Bert Doise, schepen van Sociale Zaken (Gemeentebelangen). “We willen iedereen bereiken die tijdens een rit van de Soepkarre thuis zit. Niet iedereen heeft Facebook of Instagram. Daarom proberen we hen op een ouderwetse manier op de hoogte brengen. Zoals de ijskar van vroeger, maar nu voor e zatte soepe. Als dat geen reden is om eens buiten te komen.”

De Soepkarre rijdt straks haar derde najaar tegemoet. Op de dinsdagen van 3 oktober tot 19 december houdt het bellend voertuig halt in de Heuvellandse dorpen. “In die periode bezoeken we elk dorp twee keer”, aldus Wannes. “Ook de vrijwilligers van Nestor en de seniorenraad helpen de soep bedelen. Je soeptas wordt gratis gevuld als je naar de ontmoetingsplaats komt. Wie extra soep wil voor thuis, kan die voor 3,50 euro per liter ook kopen aan de kar. Breng dan wel een eigen kommetje mee. Het is leuk om met de mensen van De Pelgrim mee te schrijven aan dit inclusief verhaal. We dragen graag ons steentje bij aan een warmere samenleving.”

Heb jij een luide bel liggen? Geef dan een seintje via info@heuvelland.be. “De reddende engel krijgt er heel veel dankbaarheid én een kom verse soep voor in de plaats!” (TP)