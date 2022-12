De Sint komt naar ieder kind dankzij KWB en Sint-Maartenshuis

De KWB van Ardooie zorgt er dit jaar voor dat Sinterklaas en Zwarte Piet op bezoek kunnen gaan bij alle kinderen, ook bij de kinderen van wie de ouders het niet breed hebben.

Er werd door de KWB een speelgoedinzameling gehouden en iedereen kon speelgoed binnenbrengen in de Albertzaal. “Dankzij de succesvolle oproep om nog bruikbaar speelgoed te schenken, kunnen we de Sint op pad sturen. Het Sint-Maartenshuis verleent zijn medewerking om het speelgoed te bedelen aan de gezinnen waar de Sint anders zou voorbij lopen”, zeggen de verantwoordelijke initiatiefnemers van de KWB. Op de foto Koen Claus, Dirk Vanbelle, Ronny Vanhaecke, Hendrik Desoete en Luc Allaert van de KWB en Kurt Vanthomme die vrijwilliger is bij het Sint-Maartenshuis.