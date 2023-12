De Haan steekt families van ‘sterrenkindjes’ hart onder de riem tijdens de ‘Koesterweek’

De Haan neemt van 8 tot 15 december deel aan de Koesterweek, een sensibiliserende actie om aandacht te vragen voor gezinnen die een kind missen.

De Koesterweek is een initiatief van vzw Berrefonds, dat ondersteuning biedt aan ouders en families van kinderen die overlijden tijdens de zwangerschap, na de geboorte en of tot de leeftijd van 12 jaar. Ze doen dit onder meer met hun ‘Koesterkoffer’, die via ziekenhuizen en andere zorgverleners gratis geschonken worden aan ouders op het moment dat ze een kind verliezen. De koffer zit vol prachtige spulletjes om de laatste tastbare herinneringen te maken om een leven lang te koesteren.

Daarnaast ondersteunen ze scholen en bedrijven die geconfronteerd worden met dit verdriet en geven ze advies aan de Huizen van het Kind. Elk jaar roept de organisatie tijdens de ‘Koesterweek’ iedereen op om zijn of haar hart te tonen voor gezinnen met verdriet om een kind dat er niet meer is.

Verdriet erkennen

“Onze gemeente neemt dit jaar voor het eerst deel aan de Koesterweek”, zegt schepen van Sociale Zaken Marleen Vercruyce. “Samen met meer dan 250 andere steden en gemeenten in heel Vlaanderen, hijsen we op vrijdag 8 december de Koestervlag zodat we een hele week lang ons hart kunnen tonen voor de gezinnen die een kind missen in onze gemeente. Het is zo belangrijk dat we als samenleving zorg dragen voor deze gezinnen. Dat we laten zien dat we hun verdriet erkennen en dat ouders zich gesteund, gehoord en gedragen voelen. We roepen al onze inwoners op om tijdens de Koesterweek hetzelfde te doen.”

De gemeente wil het thema tijdens de week van 8 tot 15 december zoveel mogelijk onder de aandacht brengen door op te roepen om zoveel mogelijk hartjes in het straatbeeld te brengen en op Wereldlichtjesdag, op zondag 10 december, om 19 uur stipt een kaarsje te branden voor kinderen die gemist worden. Berrefonds vzw lanceert daarnaast ook nog een heuse Koesterweekchallenge. Elke dag van de Koesterweek verschijnt er een nieuwe uitdaging op de sociale mediakanalen, ook op die van gemeente De Haan. Wil je meedoen, maak dan een mooie foto of video en post die op je eigen sociale media met #berrefonds #koesterweek #toonjehart.

Engelenveld

De gemeente maakte ook werk van een ‘koesterweide’. Zowel op de begraafplaatsen van De Haan als Wenduine is een speciale zone gecreëerd ter nagedachtenis aan sterrenkindjes. Deze rustgevende plek kreeg de naam ‘Engelenveld’ en biedt aan families die een sterrenkindje verloren hebben een plaats voor herinnering en troost. Schepen van Jeugd en Groenbeleid, Hilde Dhont: “Het is een serene omgeving waar bezoekers kunnen verpozen, reflecteren en de herinnering aan hun geliefde sterrenkindje koesteren. We hopen dat het Engelenveld mensen helpt om het verlies van een kindje te verwerken.”

Het Engelenveld is open voor alle families die behoefte hebben aan een rustige plek om hun sterrenkindjes te herinneren.