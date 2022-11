De Fakkel-voorzitter Etienne Vercarre krijgt tweejaarlijkse prijs

In het Huis van de Mens in Brugge zijn de tweejaarlijkse prijzen van de Raymond Maeckelberghe Foundation uitgereikt. Etienne Vercarre, voorzitter van het vrijzinnig centrum De Fakkel, ontving de Prijs voor Vrijzinnige Actie.

Om het vrij denken een nieuwe impuls te geven, richtten enkele West-Vlaamse vrijzinnigen rond 2010 de Raymond Maeckelberghe Foundation op. De Foundation reikt tweejaarlijks twee prijzen uit: de Prijs voor het Vrije Denken en de Prijs voor Vrijzinnige Actie.

Op de laureatenlijst van de Prijs voor het Vrije Denken prijken gerenommeerde Vlamingen als Caroline Pauwels en Paul De Knop, beiden voormalig VUB-rector, en huidig federaal minister Petra De Sutter. De laureaat 2022 werd professor Johan Braeckman.

Vrijzinnig gedachtegoed

De Maeckelberghe Foundation brengt tweejaarlijks ook hulde aan West-Vlamingen die zich uitzonderlijk inzetten voor het verspreiden van het vrijzinnig gedachtegoed. Het is deze tweede prijs waarvoor Etienne Vercarre als laureaat 2022 werd aangeduid. Etienne Vercarre (77) stond in 1983 mee aan de wieg van het vrijzinnig centrum in Bredene.

“Aanvankelijk had onze vereniging niet echt een onderkomen en organiseerden we onze activiteiten op domein Blutsyde, in hotel De Meiboom en café Stella in de wijk Sas. Een paar jaar later hebben we dan onze intrek genomen in de voormalige Anseele bibliotheek, boven en naast de oude gemeentelijke bouwwerf aan de Spuikomlaan”, vertelt hij.

Belangrijke provinciale wedstrijd

In 2008 verhuisde het vrijzinnig centrum naar de Ryckewaertshoeve, waar ook vandaag nog altijd het Anto Diezcentrum is ondergebracht. In kunstminnend Bredene werd toen gevreesd dat de vele tentoonstellingen, die in het centrum werden georganiseerd, geen plaats meer zouden krijgen in de tot vrijzinnig centrum De Fakkel omgedoopte hoeve.

Dat was echter buiten Vercarres grote liefde voor de kunsten gerekend. Etienne Vercarre was immers ook jarenlang voorzitter en bestuurslid van het Vermeylenfonds Bredene en organiseerde in die capaciteit lange tijd de belangrijke provinciale wedstrijd voor schilderkunst van het Vermeylenfonds West-Vlaanderen. Ook vandaag worden in V.C. De Fakkel nog met regelmaat tentoonstellingen georganiseerd.

Nieuwe zaal

In 2011 werd Vercarres droom van extra ruimte voor zijn vrijzinnig centrum bewaarheid, toen een nieuwe zaal aan de bestaande hoeve werd gebouwd. “De nieuwe zaal gaf ons de kans om vrijzinnige huwelijken, uitvaarten, familiefeesten… te organiseren”, aldus nog Vercarre, die na vijftig jaar nog altijd de drijvende kracht achter het vrijzinnig centrum in Bredene is.

Een schare medewerkers van De Fakkel maakte haar opwachting in het Huis van de Mens om er de uitreiking van de Prijs voor Vrijzinnige Actie aan haar voorzitter Etienne Vercarre bij te wonen.

