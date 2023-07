Groot nieuws: De droomfabriek is terug. En de beertjes ook. Bart Peeters – deze keer zonder Rani en Sabine maar mét Gloria – wil weer wensen waar maken. Iedereen kan na bijna 25 jaar wachten opnieuw zijn wildste dromen bezorgen aan de VRT…

Of de burgemeester van Torhout al een gele briefkaart naar de Reyerslaan heeft gestuurd, is niet helemaal duidelijk. Maar Kristof Audenaert postte wel al een berichtje voor Herman Schueremans op sociale media. Een selfie op de wei van Werchter met de boodschap: ‘In Torhout is nog plaats’. Droomt de man van een terugkeer van ‘de Rock’? Of verkeerde de burgervader gewoon in een nostalgische bui?

Feit is dat ‘de Schuur’ nogal onder vuur lag de voorbije weken. Monsterfiles, monsterprijzen en een monster van een tent die te veel en te vaak sloot… In Torhout en omstreken wordt er ongetwijfeld nog altijd met wat leedvermaak naar gekeken. Want we mogen het hier wel zeggen: Herman Schueremans is de man die er 25 jaar geleden voor zorgde dat van ‘TW’ enkel ‘W’ overbleef. Voor eeuwig en altijd de droom van een generatie jonge West-Vlamingen doorprikt. (Je merkt het: ik ben net niet op de weide van wijlen rockboer Achiel Eeckloo geraakt en dat steekt nog altijd een beetje.)

In 1993 stond er liefst 74.000 man in Torhout, het record van de Rock. Vijf jaar later was het liedje na 22 edities uitgezongen. Organisator Noël Steen droomt er niet meer van, liet hij enkele weken geleden noteren op de Torhoutse pagina’s van deze krant. Geen heimwee of grote rancune, maar een zak vol fantastische herinneringen… én bakken respect voor de Noël Steens van vandaag.

Want de organisator van toen zou er nu niet meer aan beginnen, liet hij verstaan. “Ik vind het onmenselijk waaraan festivalorganisatoren tegenwoordig allemaal moeten voldoen, alleen al op het vlak van veiligheid. Ik zou niet in hun schoenen willen staan.”

Nu het West-Vlaamse festivalseizoen echt begint, mogen we het hier wel eens schrijven. Bedankt aan al die mensen, vaak vrijwilligers, die weides, stranden en parken doen opleven en jongeren laten dromen. Jullie verdienen een beertje!

P.S. Voor wie af en toe nog droomt van Rock Torhout kunnen we de gratis expo in het oude stadhuis op de Torhoutse markt aanraden. Voor alle andere dromen verwijzen we graag naar Bart Peeters.