De Brugse voedselbank wordt opgedoekt: geen geschikte locatie gevonden

“De Brugse voedselbank wordt opgedoekt, 37 kansarme gezinnen blijven in de kou staan”, zegt Josette Seery-Geldof, voorzitter van Vincentius Huize Fotini in Sint-Pieters. De Stad wou de lege Sint-Pauluskerk ter beschikking stellen van het genootschap, maar daar kan de voorraad aan voedsel niet gestockeerd worden.

De voedselbank moest weg uit de niet-gebruikte klaslokalen van het Sint-Leocollege langs de Blankenbergse Steenweg, omdat scholengroep SKOBO ze wil renoveren om er toch nieuwe lokalen voor de leerlingen in te richten.

Noodkreet

Bijgevolg slaakten de vrijwilligers van Huize Fotini een noodkreet. Het Brugs stadsbestuur zocht maar vond geen geschikte stadsgebouwen in Sint-Pieters. Toch leek er even een oplossing in de maak: de voedselbank mocht zich tijdelijk vestigen in de lege Sint-Pauluskerk.

“Uiteindelijk bleek die kerk niet geschikt, we hebben ruimte nodig om onze reserve aan voedsel op paletten te stockeren. Dat zijn verpakkingen van 500 à 800 kilo. We kregen geen toestemming om die achterin de kerk te plaatsen”, zegt Josette Seery-Geldof.

Paters

Huize Fotini gooit de handdoek in de ring. “Na 22 jaar komt er een einde aan de Brugse voedselbank, die eten schonk aan 37 behoeftige gezinnen. Wat nu? We hebben contact opgenomen met de paters van Steenbrugge en met Vincentius Sint-Kruis. Die kunnen elk tien gezinnen helpen, dus blijven er 17 gezinnen in de kou staan.”

“Of die bij het OCMW terecht kunnen? Wij hebben al meer het OCMW geholpen dan omgekeerd. We hebben die mensen wel aangeraden om de nodige papieren op te vragen bij het OCMW, zodat ze voortaan hun aankopen kunnen verrichten bij de sociale kruidenier. Of dat zal lukken, weet ik niet”, aldus de voorzitter van de voedselbank Brugge.