Stad Brugge reikt tijdelijke oplossing voor de voedselbank aan: nieuw lokaal in Sint-Pauluskerk

Huize Fotini slaakt een alarmkreet. Eind januari is de Brugse voedselbank haar vaste stek in een lokaal van het Sint-Leocollege langs de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters kwijt. SKOBO wil er immers nieuwe kleuterklassen inrichten. De Stad suggereert de Sint-Pauluskerk als tijdelijke oplossing voor de voedselbank.

Met de woorden ‘Help Huize Fotini St.-Pieters Brugge Overleven: Laat Ons Niet Gedwongen Stoppen!’ luidt de Brugse vrijwilligster Krista Vandepitte de alarmbel op Facebook:

“Al bijna 25 jaar staat Huize Fotini klaar voor wie het moeilijk heeft. Wij zijn een voedselbank die gezinnen en kinderen in nood voorziet van voedingsmiddelen en een sprankje hoop. Maar nu dreigt ons bestaan te verdwijnen: tegen 31 januari 2025 moeten wij onze huidige locatie verlaten, zonder alternatief.”

Kleuterklassen

Scholengroep SKOBO wil kleuterklassen inrichten op de locatie waar Huize Fotini gevestigd is, langs de Blankenbergse Steenweg, vlakbij de Dijk en het Tempelhof op Sint-Pieters. Bijgevolg moet de Brugse voedselbank op zoek naar een andere stek. Ondanks intens overleg met de Brugse overheden en een intense zoektocht naar een betaalbare nieuwe locatie op Sint-Pieters, heeft de voedselbank nog steeds geen plek gevonden om haar werking voort te zetten.

“Maar we blijven geloven in de kracht van solidariteit en samenwerking. Wij hebben uw hulp nodig! Aan de overheid: bied ons een betaalbare locatie zodat wij ons werk kunnen voortzetten. Aan particulieren en bedrijven: steun ons met middelen of een geschikte ruimte”, aldus Krista Vandepitte.

Laattijdig?

Josette Seery-Geldof, voorzitter van Huize Fotini, laakt de korte tijdsspanne voor de verhuis: “We zijn zeer laat verwittigd en moeten nu in enkele weken tijd een alternatief zoeken. Sint-Leocollege wil vier kleuterklassen inrichten op onze plek. De verbouwingen starten eind januari, tegen september 2025 moet alles klaar zijn.”

Miek Kemel, algemeen directeur van SKOBO, weerlegt die kritiek: “Huize Fotini mocht onze klaslokalen jarenlang gebruiken tijdens de leegstand. De voedselbank moest geen huur betalen. Enkele maanden geleden, zoals het hoort, hebben we de overeenkomst schriftelijk opgezegd, met respect voor de wettelijke opzegtermijn. Ik begrijp dat voor Huize Fotini de tijd begint te dringen, maar ze zijn tijdig verwittigd.”

Renovatie

De renovatie van de vier klaslokalen langs de Blankenbergse Steenweg kadert voor SKOBO in de plannen om een nieuwe, duurzame school in Sint-Pieters te bouwen. Het is de eerste fase in een modernisering van de afdeling in Sint-Pieters. Want ook de lokalen in de Palingstraat en de Wilgenstraat zijn aan vernieuwing toe.

Het bestuur van Huize Fotini heeft inmiddels al een onderhoud gehad met burgemeester Dirk De fauw, in de hoop dat de stad Brugge een lokaal kan voorzien. “De burgemeester heeft laten nagaan welk niet of weinig benut stadseigendom in aanmerking komt. Maar er is geen enkel beschikbaar stadspand”, zucht voorzitter Josette Seery-Geldof.

Douanegebouw

“Er zijn enkel meerdere lokalen in het vroeger douanebouw, waar nu onder meer Het Entrepot gevestigd is, die amper gebruikt worden. Maar er zijn daar teveel trappen, dat gebouw is slecht toegankelijk. Je kunt er niet binnen met een rollator of rolstoel. Huize Fotini heeft een grote ruimte nodig, er komen vrachtwagens met voedselresten uit diverse Europese landen toe. Met paletten van 500 à 1.000 kilo aan blikken en potjes voedsel. Maar ook suiker en confituur.”

Ten einde raad slaakte Josette Seery-Geldof zondag in de kerk van Sint-Pieters een publieke noodkreet: “Na de mis kwam een vrouwtje naar mij toe. Ze zei dat ze haar garage wou ter beschikking stellen. Maar we hebben dertig garages nodig om het voedsel voor een heel jaar te stockeren.”

Ziekte

Er doen 37 gezinnen maandelijks een beroep on de Brugse voedselbank. Enkel mensen van wie Mintus op voorhand gecheckt heeft of ze wel in aanmerking komen. Met andere woorden: mensen met een heel beperkt inkomen. “We hebben een gemengd publiek: bejaarden, kroostrijke gezinnen, vreemdelingen. Maar ook mensen die het plots financieel moeilijk hebben omdat ze door ziekte getroffen zijn. Zoals bijvoorbeeld zieken die een dure kankertherapie moeten volgen”, besluit de voorzitter.

Tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond kwam dit dossier ter sprake. Raadslid Karin Robert (Groen) vroeg het stadsbestuur om een oplossing uit te dokteren. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) laakte wel de foute berichtgeving die de raad van bestuur van Huize Fotini de voorbije dagen de wereld insturen: “De Stad Brugge krijgt hier de schuld van alles.”

Tijdelijke oplossing

Schepen voor Patrimoniumbeheer Pieter Marechal (CD&V) somde de inspanningen van de Stad op, in het zoeken naar een oplossing voor de huisvesting van de voedselbank: “Ze eisen een permanente oplossing in Sint-Pieters, er zijn weinig mogelijkheden in die deelgemeente. De Sint-Pauluskerk in Sint-Pieters zou een tijdelijk onderkomen kunnen zijn. Er is voldoende ruimte, ze is rolstoel toegankelijk, er kunnen diepvriezen aangesloten worden. We zullen die optie voorleggen aan Huize Fotini.”