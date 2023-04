Dalilla Hermans niet onder de indruk van haatmail: “Dat motiveert mij extra om kandidatuur voor Brugge 2030 voor te bereiden”

Opiniemaker Dalilla Hermans wordt, sinds zij vorige week vrijdag aangesteld werd tot trajectcoördinator van Brugge Europese Culturele Hoofdstad in 2030, bestookt met honderden online haatberichten en racistische reacties. “Het was even slikken, maar dit schrikt mij niet af. Integendeel! Het motiveert mij extra om volop te gaan voor Brugge 2030 en in samenspraak met het culturele veld een gemotiveerd rapport op te stellen. Ik kreeg trouwens ook honderden positieve reacties”, zegt de Brugse.

De haatpredikers vinden de aanstelling van Dalilla Hermans, die van ‘racisme’ en ‘dekolonisering’ haar ‘fond de commerce’ gemaakt heeft, als uithangbord voor Brugge 2030 onaanvaardbaar voor ‘een identiteitsbewuste historische cultuurstad’ als Brugge. Ze noemen Dalilla Hermans een boegbeeld van ‘woke-extremisme’. De andere, beledigende en racistische haatmail besparen we onze lezers.

Strafbaar

Brugs burgemeester Dirk De fauw reageert kordaat: “De reacties op de aanstelling van Dalilla Hermans, die samen met het Brugse Culturele veld het programma en thema voor Brugge 2030 mag uitschrijven, maken mij bijzonder triest. Sommige opmerkingen zijn de puurste vorm van racisme en zijn dan ook strafbaar.”

“Brugge is een open, breeddenkende en verdraagzame stad. Ik wil er alles aan doen om dit zo te houden. Dalilla is geboren in Rwanda en werd op tweejarige leeftijd geadopteerd door een Vlaams gezin. Zij kent onze geschiedenis en onze cultuur en draagt die samen met ons mee. Dalilla woont al drie jaar in Brugge. Het is een pijnlijke vaststelling dat mensen gratuit op sociale media gal spuwen en veroordelen.”

Filmpje

Dinsdagnamiddag wou Dalilla Hermans niet reageren op de haatmail. Maar ze postte uiteindelijk toch een filmpje op Instagram, dat opnieuw hatmail opleverde, en is blij dat ze steun vindt bij burgemeester Dirk De fauw.

“Mijn aanstelling tot projectcoördinator zorgde aanvankelijk voor een warm badje vol knuffels. Maar nadien moest ik even slikken”, bekent Dalilla Hermans. “Sedert begin deze week puilt mijn mailbox uit van de haatmail en op de Facebook-pagina van burgemeester Dirk De fauw verschenen veel haatcommentaren.”

Gecoördineerde campagne

“Het was even schrikken: nogal wat mensen maken zich kwaad omdat de stad Brugge mij na een sollicitatieronde aangesteld heeft en schreven de meest lelijke dingen. Zijn dat de Bruggelingen met wie ik in gesprek moet gaan om een rapport voor 2030 op te stellen? Neen, het demotiveert mij niet, ik laat mij hierdoor niet afleiden. Het gaat om een gecoördineerde campagne van haatmails, met argumenten die op niks gestoeld zijn en die ik al zo vaak weerlegd heb.”

“Pure haat is natuurlijk niet leuk, maar het raakt mij niet echt. Meer dan ooit heb ik er zin in om samen met het culturele veld een Brugse kandidatuur voor Europese Culturele Hoofdstad voor te bereiden om ‘u’ tegen te zeggen.”

Zalige stad

“Let your haters be your motivators! Dat ben ik van plan, online haatberichten geven mij een extra duwtje om iets te doen voor mijn stad, te bewijzen dat Brugge zo’n zalige stad is met een enorm cultureel potentieel. We gaan er iets goeds van maken, ook diegenen die mij nu haten zullen welkom zijn, eens onze plannen klaar zijn”, aldus Dalilla Hermans.

Brugs gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (VB) wil tijdens de eerstvolgende gemeenteraad eind april interpelleren over de aanstelling van Dalilla Hermans.

