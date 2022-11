David Galle opent met ‘Wolinski’ een eigen comedyclub in Brugge

David Galle is 41 en blijkbaar in de bloei van zijn leven. Onlangs startte hij nog met zijn eigen gidstoer in de Breydelstad, ‘Shitty Tour’, hij toert nog met zijn show ‘Joepie’ (de laatste opvoering ervan vindt op 18 februari plaats in de Brugse stadsschouwburg) en op 2 december opent hij zijn eigen comedyclub annex creatieve hotspot.

De Brugse komiek plaatste zondagmiddag een aankondiging op zijn Facebookpagina. Maar interviews of commentaar moeten nog even wachten, liet hij weten. Hoe het bericht in de media zal gelost worden, dient nog overlegd te worden met Marloes De Cloedt, zijn partner bij Wolinski. Die club, zo geeft hij online mee, moet “een creatieve hotspot met comedy, cartoons, workshops, dans, expo’s, boekvoorstellingen en nog veel meer.” Marloes De Cloedt is de dochter van Marec en baat in centrum Brugge diens winkel ‘De Loge’ uit. Ze is danseres en geeft ook dansles in Brugge. De officiële opening van Wolinski, genoemd naar Georges Wolinski, de beroemde cartoonist die stierf tijdens de aanslagen bij Charlie Hebdo, is voorzien voor 2 december. Op die dag geraken de connecties van de uitbaters binnen, maar op 3 december kan het brede publiek er ook binnen, want dan opent er een expo met werk van Marec: ‘De invallen van Marec’. Een dag later, op 4 december, staat er een eerste comedyshow gepland, met Gunter Lamoot, Zoe Bizoe en Piv Huvluv. Wolinski is gevestigd in Oostendse Steenweg 36, 8000 Brugge. Ongetwijfeld binnenkort veel meer nieuws over de plannen van David Galle en zijn Wolinski.