Dat worden weer flinke evenwichtsoefeningen: Financieschepen licht aanpassingen Meerjarenplan toe

Schepen van Financiën Jan Verfaillie heeft op de gemeenteraad de aanpassingen van het Meerjarenplan 2023-2026 toegelicht. “Dit zijn dan de laatste aanpassingen deze legislatuur”, schertste hij. Veel viel er eigenlijk niet te lachen.

De schepen stipte aan dat er twee nieuwe financiële risico’s bij waren gekomen: de energiecrisis en de inflatie. “Die hebben een impact op de exploitatiekosten, de investeringen en het financiële evenwicht. Gelukkig zien we een dalende trend van de energieprijzen, sneller dan gedacht. De risico’s verbonden aan de stijgende energieprijzen konden we indekken door onze acties. We stellen ook vast dat de langetermijnrente geleidelijk aan daalt, en we dat we financieel weer op normale koers zitten.”

Spectaculaire cijfers

Bij de toelichting van de geplande investeringen in 2024 sprongen er wel enkele spectaculaire cijfers in het oog. Verfaillie merkte op dat de investeringssubsidie voor Indoor Veurne van zo’n 800.000 euro werd opgetrokken met 192.800 euro, en dat de toegestane lening ten bedrage van 980.000 euro terug te betalen is gespreid over 18 jaar. Voor de inrichting van de nieuwe stek van StAPwest in de Suikertoren werd bovenop de 1.090.000 euro in 2023 nog eens 2 miljoen extra uitgetrokken voor 2024. De twee geplande fietsbruggen zullen ook volgend jaar een flinke hap uit het budget nemen, namelijk zo’n 2,5 miljoen euro.

Uit een eerste aanbesteding voor het nieuwbouwproject van Jeugdhulp Zonnewende bleek meteen dat de voorziene middelen niet zullen volstaan, maar dat ze wel eens de pan uit zouden kunnen swingen. Een flinke tegenvaller dus. “Met de 11 miljoen die we hadden ingecalculeerd, komen we er niet”, zei Verfaillie. “Het kostenplaatje zal wellicht oplopen tot zo’n 15 miljoen, zowat het dubbele van het initiële bedrag van 7 à 8 miljoen. We moeten grondig bekijken hoe we die hoge meerkost kunnen oplossen. Het was de bedoeling om de betaling van de 11 miljoen te spreiden over vijf schijven: een eerste schijf dit jaar, 2,5 miljoen euro in 2024, en dan nog drie schijven de volgende jaren, met een VIPA-subsidie van 4,5 miljoen (in drie schijven). De nieuwe jeugdsite vergt volgend jaar een investering van 500.000 euro en nog eens het vijfvoudige bedrag in 2025.”

“Verder blijven we investeren in onze gemeentewegen en in de riolering stroomafwaarts van de Suikerwijk. Voor het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) is er voor de verkaveling Proostdijk 555.000 euro voor de aanleg voorzien en 4 miljoen voor verkoop. De zonnepanelen op het dak van Indoor Veurne kosten zo’n 415.000 euro. We zullen een evenwichtsoefening moeten maken en erop letten dat we onze investeringskredieten verstandig spreiden.” (Myriam Van den Putte)