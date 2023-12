“Dat ik nog kerst mag vieren is het mooiste geschenk”: terminale Annemarie (52) geniet van de kleine dingen

Annemarie van Tilburg is echt verknocht aan kerstmis, maar vreesde er even voor dat ze door haar ziekte misschien de feesten niet zou halen. Maar haar gezondheidssituatie is nu vrij stabiel. “Het mooiste cadeau dat ik me kon indenken”, zegt de Egemse die uit Nederlands Brabant afkomstig is.

“Het gaat redelijk goed met mij. De tumoren zijn stabiel, het mooiste geschenk wat ik me kon inbeelden. Op 11 januari moet ik terug op onderzoek, maar nu ben ik echt happy.”

De 52-jarige spraakwaterval had begin oktober haar huis al helemaal ondergedompeld in de kerstsfeer en nodigde ook heel wat mensen uit om dat te bekijken. “Sindsdien heb ik thuis geen decoratie meer toegevoegd, maar wel ik sloeg wel aan de versiertoer in het UZ Gent, bij de ouders van mijn schoondochter en en bij vrienden.”

Liefde en gezelligheid

Op kerstavond bekijken we eerst een kerstfilm, gaan we ook uit eten en geven we elkaar uiteraard ook cadeautjes. En dat alles gezellig van onder het kerstdekentje. Op kerstdag zelf slaan we samen aan het koken, bezoeken we kerstmarkt en tegen middernacht eten we dan Brabantse worstenbroodjes. Met warme chocolademelk en marshmallows. Oudejaarsdag vieren we met vrienden en familie bij ons thuis. We eten hapjes en gourmet, drinken wat lekkers en doen er nog een hoop liefde en gezelligheid bij.”

“In 2024 ga ik vol de strijd tegen mijn ziekte verder aan, ik bekijk het vooral dag per dag en week per week. Niet te ver vooruit kijken en genieten van de kleine dingen. Ik ben dankbaar voor alles wat ik nog mag meemaken. En ik blijf ook decoreren. Want de lente en Pasen zullen er snel zijn,” besluit Annemarie met de beste wensen voor het nieuwe jaar. “En vergeet niet te genieten van de feestdagen.”