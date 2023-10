Terminale Annemarie (52) dompelt huis nu al onder in kerstsfeer: “Ik droom nog van een reisje Lapland”

Annemarie van Tilburg haalt alles uit de kast voor wat haar laatste Kerstmis zou kunnen worden. De 52-jarige Nederlandse, die in Egem woont, is ongeneeslijk ziek. Ze heeft altijd al een zwak gehad voor de kerstsfeer en dus toverde ze haar hele woning in de Drogenbroodstraat nu al om tot een kerstdecor. “Ik heb nog één grote droom: naar Lapland gaan.”

Annemarie van Tilburg is een spraakwaterval. Haar korte kopje verraadt haar gevecht tegen kanker. Het is een sterke dame, maar soms is het ook haar te veel. “De rekeningen blijven maar komen en ik kan uiteraard niet meer gaan werken. Mijn man kan ook niet meer doen dan blijven werken, zelfs onze zoon draagt zijn steentje bij. Hij is al 27 jaar, maar heeft samenwonen met zijn vriendin twee jaar voor zich uitgeschoven. Onlangs stond hier toch een deurwaarder voor de deur, met de leuke mededeling dat ik beter mijn rekeningen betaal voor ik dood ga. Ik was er drie dagen niet goed van. Ik vind dat er een systeem zou moeten bestaan dat terminale mensen en ik weet heus wel dat ik niet alleen ben niet belast zouden mogen worden met financiële zorgen. Het is nu al hard genoeg.”

Laatste Kerstmis?

Annemarie ontdekte drie jaar geleden een tumor in haar arm, die bleek uitgezaaid naar longen, lever en borstbeen. “Na mijn vorige chemokuur had ik goede hoop, maar opnieuw werd een letsel vastgesteld. Ik onderga nu een andere kuur. Ik ben moe en misselijk, maar ik verdraag de medicatie beter dan de vorige kuur. Maar ik weet: het is slechts uitstel. Men kan het oprukken van de ziekte even tegenhouden of afremmen, maar beter word ik nooit meer. De dokters willen en kunnen er geen termijn op kleven. Het kan zijn als ik veel geluk heb dat ik nog Kerstmis 2024 haal. Maar ik durf er niet op rekenen.”

Daarom zette Annemarie alles op alles om van dit jaar een absolute topper te maken. Ze startte zelfs een crowdfunding. “Het voelt als schooien. Dat ligt niet in mijn aard, maar ik heb die schroom van me afgegooid. Ik heb te weinig tijd over om me daar zorgen over te maken. De crowdfunding haalde niet de verhoopte opbrengst, maar ik kon er niettemin een grote rekening mee betalen.”

Kerstdecoratie

De bedoeling van de crowdfunding was dubbel. Enerzijds wilde Annemarie er de vele rekeningen die blijven binnenstromen mee betalen, anderzijds wilde ze met de opbrengst nog eens echt kerst kunnen vieren. Via de Facebookpagina Christmas Decoration Annabella’s heeft Annemarie heel wat volgers die jaarlijks de prachtige kerstdecoratie die ze uit haar hoed tovert op de voet volgen.

“Ook in UZ Gent mag ik me met mijn kerstdecoratie uitleven”

“Ieder jaar is tegen 1 oktober mijn huis al volledig ingericht. Ook dit jaar lukte dat, met de helpende hand van Floralux in Dadizele. Ik ben er zelf al jarenlang klant. Ze zijn er altijd vroeg bij met hun aanbod aan kerstspulletjes, voor ons als echte kerstfanatici is dat natuurlijk een zegen. Ik stuur hen ook ieder jaar foto’s, maar dit keer stuurden zij mij een berichtje. Ik mocht langskomen en kreeg een mooi boeket bloemen, een goodiebag en een cheque van duizend euro om kerstspulletjes uit te kiezen. Het was niet enkel voor mij, maar ook om straks in UZ Gent waar ik zelf behandeld word de tieneroncologie-afdeling in een feestelijk kerstkleedje te stoppen. Ik kijk er alvast naar uit.”

Mooie herinneringen

Haar eigen huis is inmiddels al een plaatje. “Ik werkte zoals vanouds met enkele thema’s. Londen is er eentje van: er staat hier een echte Londense telefooncel, er is een notenkraker en de decoratie op tafel is in Engelse stijl. Verder heb ik ook een groot carrouselpaard met daarop een kerstvrouw.”

Op zaterdag 28 oktober komen 50 mensen zich vergapen aan al dat moois. “Het is al volzet. Er komen ook wat kindjes mee, zo kon ik mijn man overtuigen om een kerstmanpak aan te trekken. Slager Patrick Neirynck komt hier met zijn foodtruck staan, een crème van een man die dat gratis doet. Ik hoop er mooie herinneringen te maken met gelijkgestemde zielen.”

Annemarie hoopt nog te genieten van de tijd die haar rest. “En als ik mag dromen, dan is het van een reis naar Lapland. Naar de thuishaven van de kerstman. Maar mocht dat niet lukken, dan is het maar zo.”