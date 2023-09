Dakloze jonge vrouw (20) protesteert mee tegen asielcentrum: “Ik voel me aan mijn lot overgelaten”

Tijdens de protestactie van Vlaams Belang aan de Ieperse kazerne kwam ook een 20-jarige dakloze vrouw uit Ieper op de barricades staan tussen de West-Vlaamse parlementsleden en provincieraadsleden van de partij.

Toen het nieuws over de komst van het nieuwe asielcentrum in haar stad bekendraakte, slaakte ze een noodkreet via sociale media. “Dat was ik nochtans niet van plan, omdat ik me schaam”, vertelt de vrouw, die haar verhaal daarom liever anoniem doet.

“Ik woonde met mijn vader langs de Meenseweg. Nadat hij de huur niet meer betaalde, werden we allebei uit de woning gezet. Intussen hebben we geen contact meer. Ik leef al drie maanden op straat. Ik zocht hulp bij tal van instanties, maar kwam overal op een wachtlijst terecht. Zelfs overnachtingen in een crisisopvang of op een camping kan ik niet betalen. Ik ben actief op zoek naar werk, maar dat is allerminst evident zonder deftige huisvesting. Ik ben onder meer genoodzaakt om koude pasta’s te eten, want ik heb niks om mijn eten mee op te warmen. Wanneer het regent, ga ik schuilen in de bib. En op straat voel ik me helemaal niet veilig. Wat als er plots een dood meisje gevonden wordt in Ieper?”

© TP

“Terwijl ik uit een vicieuze cirkel van armoede probeer te raken, verneem ik dan het nieuws rond het nieuwe asielcentrum in mijn stad. Dat voelt heel onrechtvaardig aan. Als twintigjarig meisje voel ik me aan mijn lot overgelaten. Zo kan het niet meer verder.”

Na haar noodkreet namen heel wat streekbewoners contact op met de vrouw. “Ze boden me eten en een slaapplaats aan. Daar ben ik zeker mee geholpen en ik ben hen dankbaar, maar dit is geen oplossing op lange termijn. Ondanks alles probeer ik positief te blijven.”

Bij meer dan honderd actievoerders voor de Ieperse kazerne stond de vrouw mee te zwaaien met een Vlaamse vlag. “Voor wie hier woont, is geen inspraak”, speechte kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) via een megafoon. “De lokale bevolking spreekt heel luid tegen deze open asielcentra, maar de regering luistert niet.”

“Er zijn voorzieningen voor elke dakloze om voeding op te warmen en zich te wassen”, benadrukt welzijnschepen Eva Ryde (N-VA). “Voor elke vorm van opvang moet een klein bedrag betaald worden, maar net daarvoor worden leeflonen uitgekeerd. Het staat natuurlijk iedereen vrij om wel of niet beroep te doen op elk aanbod van hulpverlening. In principe hoeft niemand buiten te slapen.” (TP)

