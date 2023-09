Geruchten bevestigd: tot 375 asielzoekers in Ieperse kazerne

Na Poelkapelle en Alveringem krijgt ook grootste Westhoekstad Ieper een asielcentrum. Het gaat om maximum 375 asielzoekers in 300 containers bij de Ieperse kazerne. Het stadsbestuur hoopte de plannen nog tegen te houden. “We zijn erg verontwaardigd.”

“Dit is een koude douche.” Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) reageert “bijzonder verontrust” op het nieuws dat tegen het einde van het jaar een nieuw asielcentrum wordt ingericht op de site van de kazerne bij Ieper. Talpe hoopte de voorbije maanden de mogelijke komst van het eerste asielcentrum in haar stad nog tegen te houden. Met het stadsbestuur verstuurde ze in juli een brief naar staatssecretaris de Moor, premier De Croo en minister Dedonder.

Sterke bezwaren

Daarin stonden “sterke bezwaren”, waaronder onteigeningsplannen voor een herontwikkeling van de site tot nieuw stadsdeel, de benadrukking dat stads- en politiediensten nu al “overbevraagd” zouden zijn door de aanwezigheid van het opvangcentrum in Poelkapelle en de opvang vanuit Oekraïne, en de situering van het asielcentrum ten opzichte van wijken in de buurt.

Er kwam geen reactie op de brief. Nadat de mogelijke plannen vorige week wereldkundig zijn gemaakt in de media werd dinsdag een overleg gepland tussen Talpe en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V).

Rode Kruis

“Uit dat overleg bleek dat de kogel door de kerk is”, vertelt Talpe. “In Ieper zullen 300 containers geplaatst worden voor maximum 375 asielzoekers tegen het einde van het jaar. Men zal ook gebruik maken van leegstaande gebouwen. Het Rode Kruis neemt de organisatie van het asielcentrum op zich.”

Het gaat om de terreinen langs de Kemmelseweg aan de kant van de site Lemahieu. Het was al jaren bekend dat Defensie van plan was om de kazerne tegen het einde van het jaar te verlaten.

Brussel

“We zijn erg verontwaardigd dat in Brussel totaal geen rekening gehouden werd met onze tegenargumenten”, vervolgt Talpe. “Dit asielcentrum is niet op maat van onze stad: het water staat de diensten nu al aan de lippen. De plannen komen nu in het gedrang voor onze strategische spie, een volledig nieuwe stadsontwikkeling met ruimte voor nieuwe woningen, kmo’s en sportvoorzieningen. Er zijn onvoldoende beschikbare plaatsen in de kinderopvang en in het onderwijs zitten alle OKAN-klassen vol. Ieper is geen centrumstad: onze middelen zijn beperkter dan steden als Kortrijk en Roeselare. We hebben zelf veel vragen en onze bezorgdheid is groot. Er komt binnenkort een contactpunt, waar alle Ieperlingen terechtkunnen met hun vragen en bezorgdheden.

Tijdelijk?

Het zou gaan om een tijdelijk asielcentrum. “De Moor spreekt over een periode van twee jaar. Maar wat na de verkiezingen? De volgende staatssecretaris kan zomaar beslissen om de duur te verlengen.”

Protestactie

Vlaams Belang West-Vlaanderen plant alvast “een statische actie”. “Deze actie vindt plaats in aanwezigheid van de West-Vlaamse parlementsleden en provincieraadsleden”, aldus de partij. (TP)

