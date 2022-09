Conceptstore Troje in Deerlijk verkoopt als enige in Benelux Zweedse Vågeskandelaars

De Scandinavische conceptstore Troje is sinds kort het enige verkooppunt in de Benelux van Zweedse kandelaars van het merk Våges. De geschenkenwinkel Troje biedt verder ook tal van cadeautjes uit het noorden aan waar je blij van wordt.

Jesse Vanden Broeck, die samen met Julie Deleersnyder (promotor Vrije Tijd van de gemeente Deerlijk) en dochter Amélie aan de René De Clercqstraat woont, is een creatieve duizendpoot. Sinds enkele jaren runt hij in de Harelbekestraat Suqair Media. Een jong en enthousiast grafisch bureau dat zich graag ontfermt over je visuele communicatie voor papier of scherm. Hij is ook het creatieve brein achter Kaart van Troje. Wenskaarten die je met voorbedachten rade achterlaat tijdens bezoekjes bij familie of vrienden. In navolging van het populaire wenskaartenmerk Kaart van Troje werd de zaak deze lente uitgebreid met een kleine winkel in Scandinavische artikelen. “We merkten dat onze klanten bij hun wenskaarten vaak nog op zoek waren naar een klein cadeautje: ze willen dat hun bezoek of de gelegenheid langer wordt herinnerd,” verduidelijken de zaakvoerders Jesse Vanden Broeck en Julie Deleersnyder.“Al onze artikelen zijn afkomstig uit het noorden, waar we beiden ons hart verloren hebben. Wij gaan actief op zoek naar merken en producten die je hier nergens anders in de streek kan vinden. Heel vaak horen we dat klanten de meeste dingen nog nooit hebben gezien en dat is precies onze bedoeling. Of het nu Deense kruiden, Zweedse kaarsen of houten beestjes uit Finland zijn: origineel, duurzaam, functioneel en betaalbaar zijn onze criteria.”

Våges

“Tijdens de zoektocht naar unieke producten kwamen we terecht bij de familiesmidse Våges uit Småland in het zuidoosten van Zweden. Zij slagen erin om sinds 1875 met een mix van ambachtelijk smeden en modern design tijdloze kandelaars te maken die passen in elk interieur. Dat een kandelaar helemaal niet klassiek hoeft te zijn, bewijzen ze onder meer met minimalistische kandelaars die je op gelijk welke fles of bokaal kan zetten. Stijlvol, met liefde gemaakt en betaalbaar, want deze kandelaars heb je al in huis vanaf 10 euro. Våges is enkel in onze winkel in Deerlijk te vinden, niet online. We kiezen er bewust voor om een belevingswinkel te zijn. Onze klanten moeten de producten kunnen zien, ruiken en voelen, dat kan niet online. De producten van Våges zijn bijvoorbeeld veel zwaarder dan je op foto zou vermoeden.” (DRD)

Meer info: Troje, Harelbekestraat 57, Deerlijk, 056 77 91 31, hello@troje.shop en www.troje.shop