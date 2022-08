Cinthy uit Izegem lanceert crowdfunding voor operatie lievelingshond Laika

Cinthy Waegebaert en haar hond Laika zijn al drie jaar onafscheidelijk. De liefde tussen baasje en huisdier is enorm groot, maar als de hond verder wil blijven ravotten dringt een operatie zich op. Laika heeft een ontsteking op de kruisbanden aan haar beide knieën. “Maar zo’n ingreep kost veel geld en zelf heb ik de ziekte van Bechterew, een vorm van ontstekingsreuma, waardoor ik invalide ben”, zegt Cinthy. “Daarom lanceer ik een crowdfundingcampagne in de hoop dat ik Laika toch nog een mooie toekomst kan geven. Ze betekent alles voor mij.”

Cinthy is oorspronkelijk van Izegem afkomstig, maar volgde zes jaar geleden de liefde naar Limburg. Ik bouwde er een nieuw leven op en ging er aan de slag in de nachtpost van IKEA in Genk”, zegt ze. ” Ik wilde al langer een hond en een goede drie jaar geleden stootte mijn toenmalige vriendin op een zoekertje waarin de Mechelse herder Laika te koop werd aangeboden. Toen ik haar zag was het precies liefde op het eerste gezicht. Ik wist meteen dat we een klik zouden hebben. We beleefden mooie tijden en gingen veel wandelen, maar na een jaar kreeg ik plots veel last van rugpijn en overbelasting van mijn spieren. Het was lang zoeken voor de juiste diagnose viel, maar na een CT-scan bleek dat ik de ziekte van Bechterew heb, een soort ontstekingsreuma waarbij mijn immuunsysteem mijn eigen lichaam aanvalt. Daardoor krijg ik ontstekingen op mijn gewrichten. Werken bleek niet langer mogelijk en ik moest als invalide verder door het leven.”

Problemen bleven

Later liep ook de relatie van Cinthy stuk en na enige twijfel besloot ze terug naar onze streek te verhuizen. “Sinds januari woon ik terug hier en Laika is met me mee verhuisd. Ook met haar bleek er helaas iets aan de hand te zijn. Ze was bij mij sinds dat ze vijf maand oud was en als pup merkte ik dat ze af en toe mank liep. Volgens de dierenarts zagen haar botten er goed uit en had ze hoogtens wat overgewicht. In al haar enthousiasme had ze mij in die periode omver gelopen en kwam ik met mijn knie in het verband te zitten. Daardoor kon ik lang niet met haar wandelen, maar ik trok wel naar een speelweide waar ze kon ravotten. Haar problemen bleven echter en na veel extra bezoekjes aan de dierenarts, röntgenfoto’s, enz… waren we al veel geld kwijt zonder een echte diagnose. Een paar weken geleden kregen we dan toch te horen dat Laika op beide knieën ontstekingen heeft door letsels op haar kruisbanden en dat een operatie nodig zou zijn om haar op lange termijn te helpen.”

“Het doet pijn dat ik haar niet kan laten helpen

Cinthy woont in de Dweersstraat in Izegem en komt vaak naar de speelweide voor honden aan de achterkant van cultuurhuis De Leest. “Daar kan ze zoveel spelen als ze wil. Alleen zijn er dagen dat ik me met een stok moet verplaatsen om vooruit te raken en dan kan ik geen lange wandelingen met haar doen”, zegt ze. “Ik heb gelukkig wel vrienden die dan mee gaan en met mijn wagen kan ik ook wel een stukje rijden om in een groenzone terecht te kunnen. Op dat vlak mis ik Limburg wel, waar je veel meer bossen en groen hebt en waar ze zich meer kon uitleven.”

Dagelijks lijden

Momenteel wordt Laika geholpen met ontstekingsremmers. “Maar dat is uiteraard slechts een tijdelijke oplapmiddel”, beseft Cinthy. “Als ze geen operatie krijgt binnen de twee jaar dan is ze straks op van de pijn. Ik zie nu al dat ze er dagelijks onder lijdt. Na amper twintig minuten wandelen moet ze veel rusten. Zelfs met die ontstekingsremmers zie ik niet veel verbetering. Ik kan jammer genoeg zelf de operatie niet betalen gezien ik door mijn ziekte van een loon als invalide leef en ik echt iedere euro in twee moet bijten. Het leven is voor mij op financieel vlak al niet eenvoudig en het is er de voorbije maanden niet goedkoper op geworden, met duurdere elektriciteit, gas, benzine en de stijgende voedingskosten. Het doet me pijn dat ik haar niet kan laten helpen. Daarom organiseer ik deze steunactie. Nu is ze drie jaar en nog in de fleur van haar leven. Ze is mijn steun en toeverlaat. Zonder haar stort mijn wereld in. Ze helpt me er bovenop en is ook dagelijks constant bij mij. Ze brengt spontaan een lach op mijn gezicht en geeft me iedere dag een reden om te leven.”

Twee operaties

Cinthy vermoedt dat er zo’n 6.000 euro nodig is voor de operatie. “2.400 euro per knie en die moeten we apart laten opereren. Haar linkerknie is er het slechts aan toe, dus die zou ik graag het eerste aanpakken. Alleen moet je daarna ook nog vijf maand revalidatie rekenen, inclusief hydro- en fysiotherapie. Pas nadien kan een tweede operatie en nieuwe revalidatie voor de andere knie.”

“Ik zie dit echt als een laatste redmiddel, anders ben ik op termijn genoodzaakt haar te laten inslapen en daar zou mijn hart echt van breken”

“Het wordt dus een lang proces, maar ik hoop in de eerste plaats genoeg geld te kunnen inzamelen om mijn lieveling er terug bovenop te helpen. Ze is nog jong en we hebben enorm veel aan elkaar. Ik zie dit echt als een laatste redmiddel, anders ben ik op termijn genoodzaakt haar te laten inslapen en daar zou mijn hart echt van breken. Het doet me pijn om via deze weg hulp te moeten vragen, maar ik kan niet anders als ik mijn ‘Mechelke’ nog lang bij me wil hebben. Ik wil de mensen alvats uit het diepste van mijn hart bedanken voor hun steun.”