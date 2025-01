‘Cézanne’ voor het eerst in top 10 van populairste meisjesnamen: “Mooi én nog niet zo bekend”

Een merkwaardige meisjesnaam die in 2024 voor het eerst in de top tien opduikt, is wel Cézanne. Helemaal uit het niets komt de naam niet. In 2023 werd hij in West-Vlaanderen 25 keer gegeven, goed voor een 27ste plaats, maar de sprong vooruit vorig jaar is toch wel opvallend.

De voorgaande jaren noteerden we Cézanne 18 keer (2022), 16 keer (2021) en 15 keer (2020). Zo stond Cézanne in 2020 voor het eerst in de top 100 op een 57e plaats. In 2019 werd de naam minder dan 10 keer gegeven. Drie keer vorig jaar kwam de kortere spelling Cézan voor.. Een eerste keer vinden we de naam in West-Vlaanderen in 2001. Het ging over een kindje uit Nederland, geboren in Brugge.

Vorig jaar werd Cézanne in Oost-Vlaanderen 33 keer gegeven (20e meisjesnaam), in Antwerpen 10 keer, in Limburg amper 4 keer. Het is ook opvallend dat de meisjesnaam in Frankrijk en ook in Franstalig België amper gegeven wordt.

Franse schilder

Bij de naam Cézanne zullen sommigen allicht aan de naam van de Franse schilder Paul Cézanne (1839-1906) denken. Weliswaar een bekende naam, maar al bijna 120 jaar geleden gestorven. Bovendien is het hier een familienaam. Op te merken: officieel was het zelfs Cezanne, zonder accent. De naam zou afgeleid zijn van Cesana, een plaatsnaam die in heel Italië voorkomt en mogelijk van de naam van een Romeinse familie (Caesius) komt. Er is een zekere gelijkenis met Caesar, maar een verband is er allicht niet.

Op sommige voornamenwebsites wel. Daar lezen we dat Cezanne afkomstig is van de Hebreeuwse naam Shoshana – met als betekenis ‘lelie’ – die we kennen als Susanna of de ook bij ons bekende meisjesnaam Suzanne. Die fantasierijke verklaring komt allicht door een wat ver gezochte gelijkluidendheid. Er is zelfs een website die Cézanne een ‘genderneutrale’ voornaam noemt – allicht omdat de kunstenaar Cézanne een man is. Geen enkel jongetje in Vlaanderen kreeg vorig jaar de naam.

“Mooi en uniek”

De Franse schilder Cézanne zal dus waarschijnlijk niét meteen een inspiratiebron zijn voor de ouders. Dat bevestigt Jana Cool uit Torhout, die al in 2020 moeder werd van Cézanne Blieck: “Ik zag de naam op sociale media en vond die ‘Franse stijl’ wel mooi. De naam was ook wel uniek. De naam van de Franse schilder ken ik wel, maar was niet onze inspiratiebron.” Jana en haar man Lars Blieck kregen in 2023 een tweede dochtertje: Renée. En dat is toevallig in 2024 de meest gegeven meisjesnaam.

Cézanne Vansteelant, geboren eind oktober 2024, is het eerste kindje van Cederic en Lore Vermote uit Lichtervelde. “Onze keuze kwam ook niet door de schilder, maar omdat we het een unieke en mooie naam vonden die in onze omgeving nog niet bekend was. Dat maakte het voor ons heel bijzonder,” zegt Lore.

Vele ouders gaan inderdaad op zoek naar een ‘unieke’ naam. Berekend op de geboorten krijgen jaarlijks zo’n 20% – 2 op 10 dus – een voornaam die maar één keer gegeven wordt. Berekend op het aantal verschillende voornamen wordt 60% van alle voornamen maar één keer gegeven. Maar als ineens velen een voornaam uniek gaan vinden, wordt die naam natuurlijk minder uniek… en dat is met Cézanne nu dus wel het geval.