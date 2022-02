Cercle Brugge steunt Levensloop: “We hopen straks op een grandioos succes”

Cercle Brugge wil zoveel mogelijk geld inzamelen voor de Stichting tegen Kanker en zal op zaterdag 23 april deelnemen aan Levensloop Brugge. Jimmy De Wulf is aangesteld als peter.

De huidige assistent-trainer roept op om groen-zwart massaal te vervoegen op zaterdag 23 april en mee te lopen of te stappen voor het goede doel. “Uiteraard zal ik zelf ook meedoen”, vertelt Jimmy De Wulf.

“Levensloop Brugge is een warm en sportief initiatief waaraan iedereen kan deelnemen. Elk met hun eigen verhaal of eigen redenen. Binnen de Cerclefamilie hebben wij met Miguel Van Damme ook zo’n persoonlijk verhaal van iemand die vecht tegen kanker. Ik heb dan ook met heel veel liefde dit jaar het peterschap aanvaard”, aldus De Wulf.

Sociaal engagement

Levensloop heeft plaats op zaterdag 23 april op de terreinen van Sport Vlaanderen langs de Nijverheidsstraat in Assebroek, tussen 10 en 22 uur. “Als partner van Levensloop zal Cercle ruim vertegenwoordigd worden”, weet woordvoerder Louis-Philippe Depondt. “Dit door een team van medewerkers en bestuursleden, maar groen-zwart roept ook zijn fans en bij uitbreiding alle Bruggelingen op om hetzelfde te doen en geld in te zamelen voor de Stichting tegen Kanker. We zijn de ploeg van ’t stad met een hoog sociaal engagement. Op die manier willen we onze fans stimuleren om ook aan Brugse evenementen deel te nemen. We hebben tot op vandaag al een mooi bedrag ingezameld. We hopen op een grandioos succes.”

Onder andere voorzitter Vincent Goemaere, bestuurder Thomas Tousseyn, technisch directeur Carlos Avina en keeperstrainer Dany Verlinden schreven zich al in. Commercieel directeur Vanessa Flamez gaat zelfs de uitdaging aan om 12 uren lang deel te nemen. “We gaan ervoor zorgen dat ze de klok rond vergezeld wordt, zij het lopend of al wandelend”, besluit Depondt. (ACR)

Inschrijven voor Team Cercle Brugge kan via www.levensloop.be/teams/cercle-brugge-ksv