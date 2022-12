Caroline Hoste en Bo De Meyer starten ‘Kruidenprint’: “Onze oma’s kenden de geheimen van de natuur nog”

Caroline Hoste (53) en Bo De Meyer (37), twee gediplomeerde herboristes uit de streek, pakken vanaf zaterdag regelmatig uit met workshops waar cursisten kunnen leren hoe ze met natuurlijke middelen cosmetica, parfums, zeep, maar ook allerlei heilzame siropen en zalven kunnen maken. De workshops van 10 en 17 december zijn zo goed als volzet, maar na afloop is er vanaf 17 u een opendeurmoment voor wie benieuwd is naar wat daar te leren valt.

Die opendeurmomenten vinden plaats in dezelfde ruimte die ook onderdak biedt aan de workshops, de voormalige drukkerij Decaluwe op Overleie. “Vandaar ook de naam ‘Kruidenprint’. Een knipoog naar het verleden van het gebouw en tegelijk een toespeling op het feit dat we hier met kruiden een blijvende ‘indruk’ willen maken,” aldus Bo. “Vanaf 17 u gaan we zorgen voor een originele, zelfgemaakte mocktail en we gaan ook wat cava en hapjes voorzien,” zegt Caroline. “Het hele plafond willen we versieren met verse kruiden. Die zijn nu niet echt voorradig en daarom gaan we waarschijnlijk starten met verse bloemen. Die dan kunnen drogen. En aan wie komt, gaan we ons jaarprogramma bekendmaken.”

Glijmiddel en schoonmaakproducten

Maar intussen willen de dames al wel even een tip van de sluier oplichten. Zo vertelt Bo dat ze uitsluitend met natuurlijke ingrediënten gaan werken. “We willen de mensen een beetje aanwakkeren om bewuster te leven en zelf dingen te maken. We beginnen met een lippenbalsem, maar het kan even goed een dagcrème zijn of een parfum.” Caroline vult aan: “We gaan per thema werken, één keer per maand. Er staat al een namiddag EHBO ingepland, we gaan iets doen rond het thema slaap, er zal een sessie zijn rond Valentijn, waar we een erotische massageolie gaan maken en ook een glijmiddel. We gaan ook lenteschoonmaakproducten maken, maar evengoed kan het zijn dat we eens een eigen gin gaan maken met jeneverbes.”

Per workshop, die altijd op een zaterdagnamiddag zal plaatsvinden van 14 uur tot 16.30 uur, zal er plaats zijn voor tien deelnemers. De inschrijvingsprijs is 40 euro. “Het is de bedoeling dat er echt interactie is en dat we kennis kunnen overdragen,” zegt Bo. “We hebben twee ronde tafels en er is een keuken met verschillende vuren.” Caroline wijst naar de potten, de thermometers, maatbekers en roerstaven. “Ja, het is de bedoeling dat iedereen bij elke sessie met twee à drie producten naar huis gaat. We werken met vetten, oliën die moeten verwarmd worden, dus kunnen niet te veel mensen tegelijk toelaten. We moeten ervoor zorgen dat iedereen zijn ding kan doen.”

“Er zijn eindeloos veel heilzame planten en bloemen bij ziekte of verwondingen”

Caroline en Bo leerden elkaar kennen toen ze bij Syntra West een driejarige opleiding tot herborist volgden. Ze hadden allebei hun redenen om die studies aan te vatten. Bo is in het dagelijkse leven lasser bij de Waregemse firma Trislot. “Ik ben aan die kruidenstudies begonnen omdat mijn dochter heel veel last had van eczeem. Er bestaan veel middeltjes tegen die kwaal, maar niets werkte voor haar. Mijn eindwerk was dan ook een lotion of een zalf tegen eczeem. Waarmee ze trouwens geholpen werd. Pas op, dat is geen wondermiddel. De huid van iedereen is anders. Wat ik heb gemaakt is een lotion die de huid voedt en die ervoor zorgt dat die felle opstoten achterwege blijven. En zo is de passie gegroeid en ben ik erin gerold.”

Caroline legde een ander parcours af. Zij is van opleiding kinesiste, maar droomde er al heel lang van om parfumeur te worden. Studies waarvoor je naar Graz of Parijs moest. “Een jarenlange opleiding zo ver van huis, dat lukte niet met drie kinderen in huis. Ik werkte lange tijd bij ‘Braces by Orthigo’, het bedrijf van mijn man, die orthopedist is, maar toen dat vier jaar geleden werd overgelaten, ben ik gaan rondkijken wat ik kon gaan doen. Bij de jobbegeleiding wees men me op het aanbod van Syntra. En doordat ik groene vingers heb en altijd al gefascineerd was door alles wat groeit en bloeit, koos ik ook voor de opleiding tot herborist.”

Giftig en heilzaam

Maar zowel Caroline als Bo willen blijven studeren. Beide dames gaan vanaf januari ook nog een cursus aromatherapie volgen. “Dat sluit nog wat meer aan bij mijn droom van weleer om parfumeur te worden,” lacht Caroline. Maar ze gaan er ook meer leren over het distilleren van etherische oliën. Een kunst die ze nu al wel wat onder de knie hebben, maar die ze nog kunnen verfijnen. “Daar zullen we ook producten leren vervaardigen die je ook inwendig kan gebruiken,” zegt Bo.

Bo De Meyer (links) en Caroline Hoste leerden elkaar kennen tijdens de opleiding aan Syntra West © KVdm

Haar moet je intussen niet meer overtuigen van de wonderlijke kracht van de natuur. “Er zijn eindeloos veel planten en bloemen die een heilzame werking kunnen hebben bij ziekte of verwondingen. Er zou geen aspirine zijn zonder de schietwilg. Onze oma’s kenden de geheimen van de natuur nog, maar wij zijn die vergeten. Mijn oma maakte tijmsiroop. We willen eigenlijk duidelijk maken dat het niet nodig is om iedere keer weer naar de apotheek te hollen. Je kan voor een peulschil tal van middeltjes produceren die én gezonder én milieuvriendelijker zijn.”

Wonderboom

Het is ook goed om te weten wat je allemaal in je tuin hebt staan, al was het maar om te weten wat daar mag blijven staan en waar je beter van afblijft. “De wonderboom is een mooie boom die in onze contreien redelijk geliefd is,” zegt Caroline, “maar de zaadjes zijn giftig en kunnen zelfs dodelijk zijn.” Bo knikt. “Anderzijds hebben we ook planten in onze omgeving waarvan we het nut niet kennen. Toen mijn dochter last had van wratjes ontdekte ik dat het plantje ‘stinkende gouwe’ dat kan oplossen. Dat blijkt een plant te zijn dat overal groeit en dat ik al verschillende keren als onkruid uit mijn tuin had getrokken. Maar als je een stukje van dat plantje trekt, komt er een geel sap uit. Stip een wratje iedere dag met dat sap aan en in twee weken is het wratje verdwenen. Ik ga binnenkort mijn tuin heraanleggen met alleen eetbare en nuttige planten. Als je de kennis hebt, dan moet je ze gebruiken.”