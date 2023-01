Carlos Soreyn krijgt Erkentelijkheidstrofee 2023 overhandigd van Orde van de Ezel

Maandagavond heeft de ‘Orde van de Ezel’, naar aanleiding van Verloren Maandag, zijn ‘Erkentelijkheidstrofee De Helpende Hand’ uitgereikt.

De uitreiking werd traditioneel vooraf gegaan door een plechtige eucharistieviering in de St.-Michielskerk, opgeluisterd door het Scola Gregoriana. Na de eucharistieviering ging het dan richting gemeentehuis waar de overhandiging van de erkentelijkheidstrofee plaatsvond.

De Stichting Erkentelijkheidstrofee van de Orde van de Ezel kent jaarlijks het kunstwerk toe aan een Kuurnenaar die zich op uitzonderlijke wijze heeft laten opmerken omwille van zijn of haar algemene en onbaatzuchtige inzet voor het welzijn van de medemens.

In besloten zitting op maandag 5 december werd besloten om de ‘Erkentelijkheidstrofee 2023’ toe te kennen aan Carlos Soreyn uit het Lijsternest. Carlos Soreyn (74) zet zich elke dag belangeloos in voor de Kuurnse bevolking. Carlos kwam in het vizier van de Orde nadat hij vorig jaar ook al de meeste kaartjes op zijn naam kreeg, tijdens de corona-editie van de Helpende Hand.

Gepensioneerd treinbestuurder

Carlos ging 21 jaar geleden met pensioen, nadat hij 33 jaar treinbestuurder was bij de NMBS. De tijd die daardoor vrij kwam, spendeert Carlos nu om mensen te helpen en bij te springen waar nodig. Je kan hem het best omschrijven als een duiveltje-doet-al die zich vrijwillig aanbiedt als medewerker bij verschillende activiteiten zoals het Sint-Pietersfestival, Kuurne Balkt, … en dit meestal om de lastigste werkjes (opbouw en afbraak) op te knappen. Carlos studeerde A2 elektronica aan het KTA in Heule en is gehuwd met Anne Marie (Mieke) Craeynest (74). (BRU)