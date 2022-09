Camera rallyfotograaf kapotgereden tijdens Omloop van Vlaanderen, piloot start crowdfunding

Tijdens de Omloop van Vlaanderen sneuvelde de camera van fanatiek rallyfotograaf Lorenz Lefere uit Hooglede. Om hem financieel te steunen startte een rallypiloot, Vincent Verstraete uit Ruiselede, een crowdfunding.

Op Facebook lanceerde Vincent Verstraete uit Ruiselede, die afgelopen weekend deelnam aan de Omloop van Vlaanderen in Roeselare, een oproep om geld te storten via een crowdfunding, zodat rallyfotograaf Lorenz Lefere een nieuwe camera kan kopen. Zijn vorig toestel werd immers aan de finish van KP De Ruiter, ondanks verwoede uitwijkpogingen van de piloot in kwestie, onder de wagen verpletterd.

Rallypiloot Andy Lefevere zag Lorenz zijn bericht op sociale media en opperde meteen 20 euro te storten. Hij riep andere piloten op om mee te gaan in dit verhaal. Uiteindelijk was het Ruiseledenaar en rallypiloot Vincent Verstraete die een crowdfunding opzette.

Dinsdagochtend werden er al 98 donaties gedaan van diverse teams, piloten en andere fotografen en stond de teller al op 2.125 euro.