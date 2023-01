Burgemeester Joachim Coens: “Tegen eind 2023 geen asielzoekers meer in kazernesite Sijsele”

Stad Damme en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) staan een stap dichter bij de herbestemming van de kazernesite in Sijsele tot de Wijk van de Toekomst. “Een uitdoof- en verplaatsingsscenario moet ervoor zorgen dat er tegen eind dit jaar geen asielzoekers meer zijn op de site”, zegt burgemeester Joachim Coens.

Toen Stad Damme en WVI in november eigenaar werden van de voormalige legerkazerne in Sijsele werd een belangrijk stap voorwaarts gezet in de realisatie van de zogenaamde Wijk van de Toekomst.

Wonen, werken en recreatie

Die wijk moet een geheel nieuw dorpsdeel van Sijsele worden waar wonen, werken en recreatie met elkaar verweven zijn. Via een selectieleidraad en een procedure van concurrentiegericht dialoog willen Stad Damme en WVI de zoektocht starten naar een projectontwikkelaar, in de vorm van een publiek-private samenwerking.

Maar een beletsel voor deze verdere ontwikkeling was uiteraard wel dat er nog steeds tussen de vierhonderd en vijfhonderd asielzoekers op deze site gehuisvest zijn, in afwachting van de afhandeling van het procedure.

Tijdelijke noodopvang

Het Rode Kruis Vlaanderen kreeg in 2020 toelating van Defensie voor de inrichting van zo’n tijdelijk noodopvangcentrum op de site. “Recent drong het kabinet Asiel en Migratie nog aan op een verlengd verblijf van het noodopvangcentrum maar onmiddellijk na de verwerving in november hebben we samen met WVI echter aangedrongen op een duidelijk afbouwscenario in functie van de selectieprocedure naar een ontwikkelaar”, zegt burgemeester Joachim Coens (cd&v+).

“Het resultaat is dat vanaf juni geen asielzoekers meer toegewezen worden aan Sijsele en vervolgens vanaf juli systematisch ongeveer 90 asielzoekers per maand verplaatst zullen worden, zodat tegen eind 2023 de site volledig vrij is.”