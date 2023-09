Brunellirun Vleteren is er opnieuw ten voordele van Kom op tegen Kanker

De Brunellirun Vleteren ten voordele van Kom op tegen Kanker trekt op zondag 3 september opnieuw door Vleteren. Dit wandel- en loopevenement wordt voor de vierde keer georganiseerd ter nagedachtenis van Hans Bruneel.

“De Brunellirun organiseren we ter ere van onze goede vriend, Hans Bruneel. Hij overleed aan kanker eind 2016. Hij was bestuurslid en trekker van verschillende verenigingen. Hij nam deel aan allerhande activiteiten. Hij was een echte krak in het organiseren van quizzen en was heel graag onder de mensen”, zegt Sabine Derck, namens team Brunellirun.

Samen met Ellen Masschelein, Luc Derdaele, Rudi Doom en Xavier Vanhee organiseert ze de Brunellirun in Vleteren. Ondertussen wordt de vierde editie op poten gezet. In 2017, 2018 en 2019 werden de vorige edities georganiseerd. Door de coronaperiode werden er enkele jaren pauze ingelast. “We konden ondertussen al 13.800 euro schenken aan Kom op tegen Kanker dankzij de Brunellirun.”

Wandelen en lopen

De Brunellirun vindt plaats op zondag 3 september bij De Sceure in Oostvleteren. “Onze Brunellirun is een loopevenement voor kinderen en volwassenen. Kinderen tot 7 jaar lopen 500 meter met start om 13.30 uur. Ze betalen 3 euro vooraf en 5 euro dag zelf. Kinderen van 8 tot 12 jaar lopen 1 km met start om 14 uur. Deze leeftijdscategorie betaalt ook 3 euro vooraf en 5 euro dag zelf. Volwassenen lopen 5 of 8 km, met start om 14.30 uur. Zij betalen 8 euro vooraf en 12 euro dag zelf. Iedere loper krijgt een goodiebag.” Vooraf inschrijven kan enkel via storting op BE26 7506 7953 0329 met vermelding van afstand en naam tot 28 augustus 2023.

“Daarnaast zijn we ook een wandelevenement voor jong en oud. Er is keuze tussen 6 en 12 kilometer. Kies je voor de 6 km dan kun je ook deelnemen aan de wandelzoektocht waarbij een aantal mooie prijzen te winnen zijn. Starten is mogelijk van 8 tot 14 uur. Deelnemen kost 3 euro per persoon. Vooraf inschrijven is hier niet mogelijk, enkel dag zelf. Om 16.30 uur is er een gratis optreden van 2 The Limits Acoustic Coverband. De hele dag kan je ook terecht in de bar.”