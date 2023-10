Brugs echtpaar doneert diepgevroren embryo’s

Een Brugs echtpaar dat nog tien diepgevroren embryo’s in bewaring heeft in het AZ Sint-Jan, wil die doneren. In plaats van ze te vernietigen of ter beschikking te stellen aan de wetenschap: “Onze kinderwens is vervuld, die embryo’s vernietigen voelt een beetje als tien abortussen aan.”

Op Facebook doet het Brugse echtpaar Glenn Deman (38) en Kimberly Thyssen (35) dezer dagen een merkwaardige, publieke oproep: “Na lang twijfelen en de voor- en nadelen afwegen, hebben we besloten om bij twee kindjes te blijven. We hebben nog tien embryo’s in bewaring in het AZ Sint Jan van Brugge. We zouden ze liever niet laten vernietigen of afstaan aan de wetenschap.”

“Er zijn jammer genoeg veel koppels die geen of moeilijk kindjes kunnen krijgen. Daarom willen we onze tien embryo’s doneren. Voor dat we ze laten transporteren naar een ander ziekenhuis willen we vragen om dit bericht te delen. Misschien ken je iemand die op de wachtlijst staat?”

“Embryo’s zijn zeldzaam en vaak zijn het lange wachtlijsten. Sommige kinderwensen worden nooit vervuld. Hopelijk kunnen we via deze weg een ander koppel gelukkig maken.”

Keuze

Is hetgeen het Brugse echtpaar wenst, wel wettelijk en ethisch verantwoord? We vroegen het aan dokter Hans Rigauts, algemeen directeur van het AZ Sint-Jan: “De wetgever laat toe dat bij een overschot aan embryo’s deze worden vernietigd, gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of gedoneerd. De keuze is uiteraard aan het koppel.”

“Ons centrum gaat zelf niet in op de vraag om gedoneerde embryo’s bij een ander koppel in te planten. Omdat dit een complexe uitdaging is waarbij vier partijen betrokken zijn en dit bijzonder moeilijk is om te begeleiden, rekening houdend met de wensen/verwachtingen van alle partijen.”

“Elk fertiliteitscentrum beslist autonoom of men dit al dan niet aanbiedt. Omwille van medisch en praktische redenen inzake onder andere matching opteert het AZ Sint-Jan dit niet aan te bieden”, aldus de Brugse ziekenhuisdirecteur.

Zoektocht

“Het is een hele zoektocht om een ziekenhuis te vinden, dat wil meewerken aan onze keuze. We hebben al tevergeefs zes ziekenhuizen opgebeld”, zegt Glenn Deman, die bij Defensie werkt en syndicaal afgevaardigde is bij het ACOD. “De meeste ziekenhuizen vinden die procedure te omslachtig.”

“Medisch en ook juridisch. Ze gaat gepaard met veel testen, ook psychologische. Voor sommige biologische ouders is het emotioneel moeilijk om een baby of embryo af te staan. Maar als we die embryo’s laten vernietigen of aan de wetenschap geven, voelt dat voor ons een beetje als tien abortussen aan. Het zijn bevruchte eicellen.”

Kinderverzorgster Kimberly Thyssen vult aan: “Na een buitenbaarmoederlijke zwangerschap werden mijn eileiders verwijderd. Bijgevolg moesten we voor een zwangerschap onze toevlucht nemen tot een IVF-behandeling, waarbij de eicel buiten het lichaam wordt bevrucht en nadien in de baarmoeder geplaatst wordt. Dat is gelukt, we hebben twee schatten van kinderen: dochter Autumn-Willow (8) en zoon Nuada (6).”

Geluk

Volgens Glenn Deman hadden zij veel geluk bij die behandeling: “De meeste koppels die een IVF-behandeling ondergaan hebben twee embryo’s op overschot, die dan bevroren worden. Wij hebben er nog tien over! Na onze eerste IVF-behandeling in 2014 kregen we onze dochter in 2015, de andere vier embryo’s waren mislukt… Bij een tweede poging in 2016 hadden we elf embryo’s en onze zoon was meteen raak!”

“Daarom hebben we er nu tien over. Die willen we geven aan mensen met onvervulde kinderwensen. Wettelijk gezien worden diepgevroren embryo’s vijf jaar bewaard in een ziekenhuis. Je kunt die periode verlengen als koppel, maar dat kost ons jaarlijks een fikse som geld.”

“Onze embryo’s worden nu al zeven jaar bewaard, we kunnen ze moeilijk twintig jaar houden. Hopelijk helpt dit artikel ons om adoptieouders te vinden! En een ziekenhuis dat met ons in zee wil gaan. We hebben indertijd, toen de embryo’s ingevroren werden in het AZ Sint-Jan, getekend voor donatie. En nu blijkt dit niet mogelijk te zijn. Dat is spijtig en toch wel bizar.”