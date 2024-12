Brugs bedrijf Arte Houssard vervaardigt 260 stola’s voor de heropening van de Notre-Dame in Parijs

De Notre-Dame schittert weer in volle glorie. Na vijf jaar restauratie heropent de Parijse kathedraal dit weekend haar deuren met een indrukwekkende viering, bijgewoond door tal van regeringsleiders en staatshoofden. De ceremonie krijgt ook een Belgische toets mee: het bedrijf Arte Houssard, onder leiding van Brugs ondernemer Marc Schotte, vervaardigde in opdracht van het Parijse aartsbisdom 260 stola’s. “Het is een unieke eer om onze kleding te mogen tonen wanneer alle ogen van de wereld op de Notre-Dame gericht zijn,” stelt Marc Schotte trots.

De verwoestende brand in de Notre-Dame, in april 2019, staat in het geheugen gegrift. Een aanzienlijk deel van de kathedraal ging in rook op en verwoestte onder meer het dak en de torenspits. Vanaf dag één was de restauratie voor alle Fransen een prioriteit en het project, dat volledig met donaties werd gefinancierd, kostte een aardig duit.

Heropening

Ook voor de heropening, dat dit weekend plaatsvindt, werden kosten nog moeite gespaard. Zaterdag is er een groots concert en zondag wordt het hoofdaltaar ingewijd door de aartsbisschop van Parijs. Die ceremonie zal bijgewoond worden door maar liefst 170 bisschoppen.

Het wordt een hoogdag voor de Brugse ondernemer Marc Schotte en zijn bedrijf Arte Houssard. Het bedrijf vervaardigde de 100 stola’s voor de kanunniken en de 160 diakenstola’s die tijdens die viering gedragen zullen worden, evenals de albe van de aartsbisschop.

Aartsbisdom

“We kregen deze opdracht van het aartsbisdom van Parijs. Zo’n productie is een kolfje naar onze hand, want we hebben in het verleden al vaker bijgedragen aan grote vieringen”, vertelt Marc Schotte. Zo leverde het bedrijf recent nog het gewaad van de paus voor zijn openluchtviering in het Koning Boudewijnstadion.

De priesterkledij die het Brugse bedrifj voor de Notre-Dazme vervaardigde. © Arte Houssard

“Zulke opdrachten zijn bijzonder, maar deze heropening zal me in het bijzonder bijblijven, omdat we opnieuw konden samenwerken met topcouturier Jean-Charles de Castelbajac. Hij ontwierp een moderne stola in gebroken witte stof, met een goudkleurig kruis en kleurrijke accenten.”

Naar Parijs

Zelf reist Marc Schotte volgende week naar Parijs om de gerestaureerde kathedraal van dichtbij te bewonderen. Voor alle bedrijven die aan de heropening hebben meegewerkt wordt dan een viering opgedragen. “Voor onze medewerkers, van wie sommigen al 35 jaar in het atelier werken, is dit een mooie erkenning van hun vakmanschap. Tegelijk hopen we dat het anderen inspireert om voor onze toewijding en expertise te blijven kiezen.”

Voor de Brugse groep Arte Grossé en haar Franse dochteronderneming Arte Houssard is de opdracht ook financieel een opsteker. “De voorbije jaren hebben we onze Franse vestiging gemoderniseerd en het is bemoedigend om te zien dat deze investeringen nu hun vruchten afwerpen. Meer nog, in een markt die steeds meer onder druk staat door concurrentie uit goedkope productielanden blijven we standhouden. Daar zijn we bijzonder trots op”, aldus Marc Schotte.