“Nog één steen en dan zit ons werk erop”: West-Vlaams bedrijf betrokken bij restauratie Notre-Dame

“Dit is ongelooflijk”, reageerde de Franse president Macron vorige week vrijdag. Het ging niet over zijn regering die op dat moment dreigde te vallen, maar over de aanblik van de herstelde Notre-Dame. Aan deze restauratie droeg het Ingelmunsterse bedrijf Group Monument letterlijk een steentje bij. “Wij namen het mooiste lot voor onze rekening: dat van de natuursteen”, zegt algemeen directeur en ingenieur Ghislain Claerbout van Group Monument.

De Notre-Dame in Parijs opent dit weekend weer de deuren. Een verwoestende brand in april 2019 vernielde de bekende kathedraal grotendeels. Nu vijf jaar later zitten de herstelwerkzaamheden erop en het resultaat ervan krijgt ook het grote publiek dit weekend te zien. Op zaterdag 7 december zijn er diverse plechtigheden: toespraken, concerten, … Op zondag 8 december vindt de eerste eucharistieviering er weer plaats.

“Dit is ongelooflijk, nog mooier dan voorheen”, reageerde de Franse president Emmanuel Macron toen de poorten van de Notre-Dame vorige vrijdag al even open gingen. Voor genodigden, onder wie tal van mensen die bij het herstel van de kathedraal betrokken waren. Ook algemeen directeur en ingenieur Ghislain Claerbout van Group Monument zag hoe president Macron de bij de restauratie betrokken mensen kwam bedanken. “We hebben inderdaad de president ontmoet, hij woonde de laatste werfvergadering bij en sprak zijn dank uit voor het geleverde werk”, aldus Ghislain Claerbout.

Huzarenstuk

Het was inderdaad een huzarenstuk wat langs de Seine werd gerealiseerd. Group Monument, een bedrijf met wereldfaam op vlak van restauratie maar ook archeologie, was maar wat blij mee te kunnen werken. “We tekenden in op de aanbesteding. Het feit dat we met Monument Lanfry ook een afdeling in het Franse Rouen hebben, speelde in ons voordeel. Uiteindelijk sleepten we het mooiste lot van de werken in de wacht: dat van de natuursteen. Het was door de aard van deze materie meteen ook het meest complexe en fijnste werk van de hele werf.”

Group Monument kan heel wat adelbrieven voorleggen op dat vlak. “We brachten inderdaad al tal van andere projecten omtrent gotiek tot een goed einde met bijvoorbeeld de kathedralen van Antwerpen, Doornik en Luik om er maar enkele te noemen.” Monument was trouwens al aan de slag in de Notre-Dame bij eerdere restauratieprojecten nog voor de brand.

President Emmanuel Macron was onder de indruk van de gerestaureerde Notre-Dame. © POOL/AFP via Getty Images

“We werkten zowel ter plaatse in Parijs als in onze ateliers”, schetst Ghislain Claerbout. “Op piekmomenten was een 50-tal van onze medewerkers in de weer voor de Notre-Dame, netjes verdeeld over de werf in Parijs en de steenkapperij in Zottegem. Er ging heel wat voorbereiding en planning vooraf aan het eerste stuk steen dat bewerkt werd, ook ter plaatse bij de Notre-Dame was de coördinatie van de honderden aannemers die er tegelijk aan de slag waren een stuntwerk op zich. Maar dat is nu dus allemaal achter de rug, op één steen na”, glimlacht Ghislain Claerbout. “Een werkje dat er bij kwam, geen eenvoudige klus maar wel een kolfje naar onze hand. Vermoedelijk kan die steen in januari geplaatst worden en dan zit het werk er volledig op voor ons.”

Daarop werd echter niet gewacht om de kathedraal officieel te openen. Dat gebeurt dus komend weekend. De toegang tot de Notre-Dame zelf is gelimiteerd tot 3.000 genodigden, op de kades errond kunnen nog eens 40.000 mensen postvatten. Maar ook de Franse televisiezenders zenden het gebeuren live uit.