Bruggeling onder de loep: Keramist Achille Van de Voorde

Onze stad zag in de voorbije eeuwen veel mensen passeren die in hun tijd grote bekendheid genoten, maar daarna in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van die ‘vergeten’ Bruggelingen. Vandaag: keramist Achille Van de Voorde

Torhouts aardewerk is zo algemeen bekend, dat men wel eens zou vergeten dat er ook in Brugge pottenbakkers of keramisten actief waren. Een van hen was Achille Van de Voorde. Hij werd geboren in de Mortierstraat op 28 november 1875 als zoon van Hippolyte Vande Voorde en Valérie Van den Abeele. Moeder was kantwerkster en vader ijzergieter bij Gieterij De Jaegher. Dit bedrijf was toen gevestigd in de nabijgelegen Gieterijstraat vooraleer te verhuizen naar Sint-Michiels en bij de Bruggelingen bekend te worden als De Brugeoise.

Beeldhouwer

Over Achille Van de Voorde schreef Robert De Laere ooit een artikel. Daaruit vernemen we dat Achille tot zijn twaalfde onderwijs volgde in de stadsschool in De Bolle in de Mortierstraat. Nadien ging hij in de leer bij beeldhouwer Dominicus Van Weydeveldt die tevens les gaf aan de Nijverheidsschool. Na het overlijden van zijn leermeester werd Achille van 1890 tot 1897 leerling aan de Brugse Academie voor Schone Kunsten waar hij leerde boetseren bij Gustaaf Pickery.

Het geboortehuis Achille Van de Voorde in de Mortierstraat. (foto Davy Coghe) © Davy Coghe

Achille Van de Voorde behaalde er in 1893 zelfs de eerste prijs voor boetseren naar het antiek beeld. Nadien trok hij naar Antwerpen waar hij studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Hij bleef er tot 1905 wonen, vooraleer terug naar Brugge te keren, en zich te vestigen als zelfstandig beeldhouwer. Hij werkte onder andere voor aannemer Charles D’Hooghe voor wij hij 170 panelen maakte voor de gevel van het Onze-Lieve-Vrouwgesticht, nu PZ Onzelievevrouw, in Sint-Michiels.

Achille Van de Voorde was geen pottenbakker in de letterlijke zin. Klassieke vazen en potten, typisch voor zijn periode, maakte hij nooit. Zijn aandacht ging vooral uit naar mensen uit de buurt zoals de krantenjongen, de dronkaard, de vissersvrouw, de kantwerkster en zovele andere. Zijn boetseerwerk kende een groot succes, waardoor hij zich in 1913 kon installeren in zijn nieuwbouw aan de Biezenstraat in Brugge.

Grote crisis

De Eerste Wereldoorlog vormde een domper op zijn succes, maar erna kon hij zich herpakken. Maar door de crisis in 1931 ging de zaak achteruit. In dat jaar overleed ook zijn echtgenote en in 1938 legde Achille definitief zijn bakoven stil. Hij ging in 1955 bij zijn zoon Carlos in Eeklo wonen, waar hij op 23 oktober 1959 overleed.