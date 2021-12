Brugge krijgt een sterrenweide

Tegen eind volgend jaar komt er een ‘sterrenweide’ op de centrale begraafplaats van Steenbrugge. Er is al een plaats voorzien.

Tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond hield Geert Van Tieghem (N-VA) een warm pleidooi om ook in Brugge werk te maken van het aanleggen van een sterrenweide voor kinderen die tijdens de zwangerschap of vlak na de geboorte het leven lieten. “Dit zouden heel wat sterrenouders weten te appreciëren. 27 van de 64 West-Vlaamse gemeenten beschikken actueel nog niet over een sterrenweide, Brugge is er een van.”

Volgens schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) heeft de provincie een sterrenweide ingericht in het provinciaal kasteeldomein Tillegem, maar ook de stad Brugge heeft op dat vlak plannen: “Begin janauri 2022 is er al een vergadering gepland. Ze stond al geagendeerd voor uw een interpellatie indiende. Er wordt hiervoor concrete ruimte vrij gemaakt op onze centrale begraafplaats in Steenbrugge. Tegen eind 2022 zou de sterrenweide moeten klaar zijn.”