Broers Sam en Ward gaan nieuwe sportieve uitdaging aan en nemen deel aan de Hel van Kasterlee

Sam en Ward Vander Meiren, de twee broers die vorig jaar 24 uur lang rondjes fietsten op de wielerpiste in Rumbeke, gaan op 22 december terug een sportieve uitdaging aan ten voordele van het goede doel. Beide broers nemen deel aan de Hel van Kasterlee, een loodzware duatlonrace. Met hun deelname zamelen ze geld in voor VOC Opstap, de organisatie die heel veel doet voor hun broer Thijs.

Roeselarenaars Sam en Ward Vander Meiren houden van sportieve uitdagingen. Vorig jaar haspelden ze maar liefst 5.618 rondjes op de wielerpiste in Rumbeke af. Daarmee zamelden ze zo’n 7.000 euro in voor VOC Opstap, de organisatie waar hun broer Thijs die autisme heeft, altijd terecht kan. “Een tweede keer hetzelfde doen vonden we geen goed idee. Dankzij enkele clubgenoten van de triatlonclub hebben we wel een nieuwe sportieve uitdaging gevonden.” Dat is de deelname aan de Hel van Kasterlee, misschien wel de zwaarste duatlonwedstrijd ter wereld. “Voor mij is de Hel niet nieuw. Ik nam er al negen keer deel, maar de laatste keer had ik er niets aan. Nee, ik had eigenlijk niet gedacht dat ik er nog ooit eens aan de start zou staan”, aldus Ward (41). Sam stond er nog nooit aan de start, maar liep er wel al eens een deel mee met zijn broer. “Maar het zei me eigenlijk niets. Ploeteren door wind en weer. Nee, dat is eigenlijk mijn ding niet”, aldus Sam (34).

En toch nemen beide broers er op 22 december deel. “Voor het goede doel kan je altijd wel iets meer. En de Battle of the Brothers, dat is eigenlijk wel iets leuks. Ward en Sam zullen samen met 400 andere deelnemers 15 kilometer lopen, 125 kilometer mountainbiken en nog eens 30 kilometer lopen. “Normaal zullen we dicht bij elkaar finishen. Sam is de betere loper, ik normaal gezien de betere fietser.” In aanloop naar het evenement trainen de broers wel vaak samen. “We komen beiden net terug uit een blessure, maar gisteren hebben we wel een erg goede training gehad en fietsten we zo’n zestal uur richting de duinen.”

Net zoals bij hun piste-uitdaging kan iedereen die VOC Opstap wil steunen ook een gokje plaatsen. “Wat is de opgetelde tijd van onze beide prestaties in Kasterlee? Moeilijk in te schatten gezien de weersomstandigheden. Daarom kan men nog tot daags voorzien een gokje aanpassen.” Meer informatie hieromtrent is te vinden via www.wielereendaagsekasterlee.be.