Sam (33) en Ward (40) fietsen 936 kilometer bijeen op 24 uur voor VOC Opstap: “Mag ik nu een Rodenbach?”

Wie afgelopen weekend een bezoekje bracht aan wielerpiste Defraeye-Sercu in Rumbeke, kon er getuige zijn van een magnifieke sportieve prestatie. Broers Sam (33) en Ward (40) Vander Meiren spendeerden afgelopen weekend 24 uur op de fiets om geld in te zamelen voor VOC Opstap, een vrijetijdsorganisatie die activiteiten organiseert voor mensen met een ondersteuningsnood, waar hun broer Thijs (37) met autisme vaste klant is. In totaal reden ze samen maar liefst 5.618 rondjes op de piste, goed voor een totale afstand van bijna 936 kilometer.

Vrijdagavond om 19 uur begonnen ze eraan. 24 uur, 5.618 rondjes en bijna 936 kilometer later reden Sam (33) en Ward (40) Vander Meiren gezamenlijk over de eindstreep, onder luid applaus van vrienden en familie. Mede dankzij de broeiende temperaturen van dit weekend, snakte het duo dan ook naar verfrissing: “Mag ik nu een Rodenbach?”, klonk het meteen bij de jongste Vander Meiren.

Nachtwerk

“Ik heb het wel wat onderschat”, vertelt broer Ward. “Ik durf wel zeggen dat ik een goeie fietser ben, want ik heb jarenlang gekoerst, maar het is toch iets speciaals moet ik toegeven. Vannacht had ik echt een zwak moment, maar gelukkig voelde Sam zich op die momenten wel heel goed, en kon hij op dat moment depanneren.”

“De nacht was inderdaad het lastigste”, beaamt Sam. “Mijn broer is een betere coureur dan mij, maar hij is het nachtleven minder gewend, dus ik heb wat extra uren ’s nachts gedaan. Er waren toen ook heel wat minder supporters, dus ook de verveling sloeg toen toe. Ik was blij toen de zon opkwam en er terug wat ambiance kwam op het middenplein, dat heeft ons er sowieso doorgetrokken.”

Bewonderenswaardig

De precieze opbrengst van hun sportieve prestatie, al schat Jean-Vasco Degryze, voorzitten van VOC Opstap, dat het bedrag rond de 5.000 euro zal liggen. “Los van het financiële, is vooral de prestatie van Sam en Ward gewoonweg schitterend”, klinkt het. “De fysieke prestatie, maar ook het altruïsme dat ze tonen ten opzichte van hun broer en onze organisatie, is absoluut bewonderenswaardig.”

Ook broer Thijs (37) is ongelooflijk trots. “Ik vind het fantastisch dat ze dat willen doen”, vertelt hij. “Ze hebben wel afgezien, dus ze zullen niet veel moeite hebben om de slaap te vatten vannacht. Ik heb zelf ook een hele dag achter de bar gestaan, maar wat zij gedaan hebben, is echt straf.” (CS)