Broer uit twijfels bij piste-zelfdoding van Patrick Geelhand de Merxem: “Voor ons is het een ongeval”

Uit een autopsie op het lichaam van Patrick Geelhand de Merxem is gebleken dat de edelman zelfmoord gepleegd heeft. De 63-jarige jonkheer werd zondag dood aangetroffen op de flanken van de Kemmelberg.

Zondagavond werd jonkheer Patrick Geelhand de Merxem omstreeks 18 uur dood aangetroffen op de Kemmelberg. Naast hem lag een jachtgeweer en een dode ree. Politie en parket startten meteen een onderzoek op. Alle opties, gaande van zelfdoding over een jachtongeval tot inmenging van derden, werden open gehouden. Maandagnamiddag vond een autopsie plaats op het lichaam van de edelman. Daaruit is nu gebleken dat het om zelfdoding gaat. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen.

Vanmorgen bleef zijn broer Jean-Pierre al met veel vragen achter. Nadat hij het nieuws van het parket kreeg is er nog meer twijfel. “Voor ons gaat het om een ongeval. De bediende van het parket die mij kwam inlichtten vertelde trouwens dat ze ook geen volle 100% zekerheid kon geven”, klinkt het. “Patrick is op zijn buik gevonden met zijn jachtgeweer onder hem. Ik denk nog steeds dat de schotwonde in de borststreek te wijten is aan het karabijn dat per ongeluk afging. Hoedanook ben ik mijn broer kwijt. Het waren drie zware dagen waar ik niet alleen het verlies van mijn broer moest verwerken maar evenzeer alle journalisten moest te woord staan. Nu is het voor mij en mijn familie genoeg geweest. Ik heb aan elke journalist hetzelfde verteld maar merkte achteraf niet altijd dezelfde neerslag van mijn verhaal.”

Jean-Pierre Geelhand is schepen in de gemeente Heuvelland en zal de komende week alle politieke activiteiten links laten liggen om zo het rouwproces te kunnen starten. Zijn partijgenoot en burgemeester Wieland De Meyer heeft daar alle begrip voor. “Patrick was een gekend figuur in de gemeente en was zo op vele evenementen aanwezig. In onze kleine gemeenschap was iedereen daar de voorbije dagen dan ook mee bezig.”

Onder impuls van Patrick werden ondermeer in de Douanestraat in Loker reespiegels geplaatst. Reespiegels waarschuwen het reewild voor het naderende verkeer. Reespiegels zijn spiegels op paaltjes. Ze weerkaatsen het licht van auto’s richting het bos. “Patrick was dan ook een persoon met een vurige passie voor de jacht. Zijn inzet voor de jacht was uiteraard onmiskenbaar groot. Als voorzitter van de wildbeheereenheid heeft hij inderdaad veel verdiensten voor het samengaan van natuur, jacht en landbouw. Als voormalig voorzitter van de milieuraad was hij drijvende kracht achter de zwerfvuilacties, Heuvelland was onder zijn impuls daar al heel lang sterk mee bezig”, besluit de burgemeester.